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17 Мая 2016, 14:35 | Вкус жизни

Проект "Приморский маршрут": Приморский океанариум: скоро новоселье

Открытие Приморского океанариума состоится в июне. Загадочная синяя "ракушка" на мысе Житкова готова открыть свои тайны, многолетнее строительство завершено. На острове Русском появился туристический и научно-образовательный объект мирового уровня.

У входа в океанариум в гранитную плитку вмонтирован металлический медальон, на котором - изображения морских обитателей и драконов. По кругу слова из «Фауста» Гете: «Морские дива, словно за стеклом, обступят круг, очерченный жезлом», - и глобус, на котором Владивосток. «Это наши новые легенды и наш первый километр», - шутит врио директора научно-образовательного комплекса Вадим СЕРКОВ. Вернуться сюда захочет каждый, кто вступит в воронку новых знаний, которые готов открыть гостям «Приморский океанариум».


 

 

Внутри заканчиваются последние приготовления, а сами будущие постояльцы уже вовсю переезжают на постоянное место жительства. Население здесь будет интернациональное, собранное из разных уголков Дальнего Востока и мира. К примеру, пингвинов поставит в Приморский океанариум тайваньский зоопарк в обмен на наших дальневосточных рыб. Тюлень Мишка, который уже поселился в своем индивидуальном бассейне, прибыл на Русский с Чукотки, из села Лорина, оставшись сиротой. Сейчас это крепкий самец, которому уже и невест присмотрели.

К долгой творческой карьере готовятся белухи. Их первое представление вряд ли возможно в дни открытия, но режиссер водного спектакля и тренеры вовсю работают над будущим зрелищем. Они ставят перед артистами задачу выступать так, чтобы у зрителей на глазах были слезы радости от этого общения.


 

 

 

 

Во многих аквариумах пока временные жильцы, они, поясняет Вадим Серков, формируют сейчас среду обитания для скорого заселения амурских калуг, которые, пока строился океанариум, успели вырасти из привезенных малышей в гигантских особей. В ближайшие дни займут свои водяные жилплощади акулы, гигантские скаты, дальневосточные лососи. Аквариум-тоннель обживут быстроходные акулы и медлительные скаты.

Важная особенность «Приморского океанариума»: здесь любой - и ребенок, и взрослый - сможет ощутить мощь божественного созидания. Экспозиция начинается с «сотворения мира», в котором все живое вышло из воды. И так шаг за шагом - от древних обитателей океанов до сегодняшнего состояния рек, озер и морей Дальнего Востока.

Под ногами посетителей - Амур со всеми его притоками. За стеклом - озеро Ханка, богатейший мир Байкала. Отдельный зал - кораллы. Их сообщества - основа богатейшего биоразнообразия морей. Моллюски, медузы, мельчайшие рачки, которых можно будет рассматривать в суперсовременный электронный микроскоп, - очевидно, что часом на большой скорости здесь не обойтись. Обязательно захочется посмотреть 3D-фильм, полистать страницы интерактивных экранов.

В «Приморском океанариуме» - все достоверное, в строгом соответствии с природными образцами. Научное сопровождение формированию экспозиций океанариума осуществляли ученые Института биологии моря, и они никаких допущений не позволили. Хотя попытки были, говорит Вадим Серков, ведь муляжи, которые здесь на каждом шагу и внутри, и на обширной территории вокруг, делали китайцы, которые «пытались привнести свое видение». Было красиво, но неправильно, что-то им пришлось переделывать по два-три раза.

Только в первые дни работы, по предположениям сотрудников научно-производственного комплекса, здесь ожидают до 50 тысяч посетителей. И больше всего хозяева океанариума не хотят допустить у гостей отрицательных эмоций. Поэтому уже сегодня идут переговоры с туристическими компаниями, которые возьмут на себя организацию посещения комплекса. Предполагается, что они будут продавать туры, собирать группы и привозить их на своих автобусах. Чтобы избежать неравномерного потока, билеты будут продаваться по времени. Правда, как заверил Вадим Серков, у неорганизованных посетителей тоже будет возможность приехать и погулять по океанариуму самостоятельно. Процентов 40% билетов будет в свободной продаже, которая будет организована в том числе и через интернет. Поначалу администрация планирует организовать одностороннее движение по экспозициям океанариума, и вернуться к понравившемуся объекту вновь посетитель уже не сможет.

Но все это лишь на первых порах. Когда спадет ажиотажный интерес, все ограничения будут сняты. Можно будет по просторам комплекса просто погулять, а главное, не ограничивая себя во времени, любоваться и изучать особенно зацепившие объекты. Не случайно под крышей комплекса уже оборудованы рестораны и кафе, игровые площадки для детей. Здесь, кстати, можно будет полистать интерактивные экраны и посмотреть фильмы в формате 3D, в электронный микроскоп рассмотреть горсть песка, принесенного с собой с полюбившегося пляжа. Какая микроживность обитает у нас под ногами?

Ну а дальше инициатива не ограничена. К примеру, Вадим Серков говорит о том, что особые гурманы смогут провести ночь в океанариуме, прихватив с собой спальный мешок. И в любом случае самыми желанными гостями здесь станут школьники. Они обязательно должны приходить сюда со своими учителями биологии и изучать предмет наглядно и с увлечением.

Приморский океанариум - не только выдающийся туристический объект, который, без сомнения, привлечет на Русский и российских, и иностранных гостей. Он задумывался и строился и как центр научной работы по изучению мирового океана. Здесь созданы лаборатории коллективного пользования, куда уже приглашаются российские и иностранные морские биологи, здесь будет место вузовской молодежи. Прекрасно оборудованный конференц-зал позволяет проводить конференции на самом современном уровне.

Океанариум будет филиалом создающегося Национального научного центра морской биологии, который возглавит академик АНДРИАНОВ, директор Института биологии моря ДВО РАН. Другим филиалом центра станет единственный в России морской заповедник.

В перспективе, по словам Вадима Серкова, научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» может получить новый статус и название «Национальный океанариум России», что вполне соответствует его уровню. И уже сегодня на международном английском языке он позиционируется как National Aquarium of Russia.  

Лариса Жиронкина Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2016 год. 

Теги: туризм  Приморский океанариум 


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