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XII Фестиваль телевизионной документалистики "Человек и море" откроет осьминог
География участников фестиваля охватывает все регионы России, в том числе и не морские - Тульскую, Вологодскую, Новосибирскую области, республики Алтай и Марий Эл. Широко будут представлены и работы зарубежных журналистов. Отборочной комиссии, определяющей конкурсную программу фестиваля по 11 номинациям, предстоит изрядно потрудиться: интересных, достойных работ очень много. В составе комиссии - руководитель оргкомитета фестиваля «Человек и море - 2016» Сергей ЗЕМЛЯНСКИЙ, профессор Высшей школы телевидения ВГУЭС Андрей КАЛАЧИНСКИЙ, зам. директора Амурского филиала WWF России по связям с общественностью Василий СОЛКИН, зам. директора кинотеатра «Владивосток» по рекламе и связям с общественностью Снежана ЛОФИЦКАЯ.
«Особенность нынешнего фестиваля состоит в том, что в этом году он впервые пройдет на нескольких площадках одновременно: во владивостокском Доме офицеров флота, во Всероссийском детском центре «Океан», в главном рыбацком поселке Приморья - Преображении, - рассказывает Сергей Землянский. - Кроме того, поскольку фестиваль телевизионный, основные события покажут с 20 по 26 июня в эфире телеканала «Россия-24». Главная церемония мероприятия состоится 25 июня в кинотеатре «Владивосток».
Среди номинаций телефестиваля - «Морская история России», «Военно-морской флот РФ», «Люди моря», «Наследники юнг», «Открывая заново», «Чистое море» и другие. Подробнее о программе кинофестиваля «Дальневосточный капитал» расскажет позже. Пока же раскроем тайну лишь в отношении фильмов открытия и закрытия.
Так, откроет «Человек и море» работа телеканала «Живая планета» «Экстремальный фотограф. Гигантские осьминоги», съемки которой проходили в сентябре 2015 года в Приморье - в морских окрестностях полуострова Гамова и острова Большого Пелиса. Съемочная группа под руководством автора проекта Ольги МИЧИ несколько дней работала над и под водой, снимая фильм о живой природе Японского моря. Главным «героем» фильма стал гигантский осьминог Дофлейна - этот вид обитает в Тихом океане и является самым крупным осьминогом на планете. Почему именно этот осьминог так заинтересовал автора проекта, что происходило во время съемок под водой и чем закончилась эта экспедиция в Москве, узнают зрители фильма.
А закроет мероприятие премьера фильма, подготовленного ГТРК «Владивосток», «Вселенная. Ольга Мичи». Впервые в истории телефестиваля «Человек и море» его программу объединит история одного удивительного человека. Ольга Мичи, хрупкая с виду женщина, получила мировое признание благодаря своим экспедициям. Она первая и пока единственная женщина в мире, которая сделала уникальные фотоснимки в естественной среде обитания нильских крокодилов. В Руанде на расстоянии вытянутой руки снимала горных горилл. На острове Гваделупа в ее фотообъектив попали белые акулы. В Эфиопии - племена мурси. И это только малая часть миров Ольги Мичи. Во время ее работы в Приморье съемочная группа ГТРК «Владивосток» (автор - Анастасия ЗЕМЛЯНСКАЯ, режиссер - Полина НЕВЕРОВА, операторы - Денис ЮНАК и Сергей СВИСТИЛЬНИКОВ) начала работу над собственным фильмом об этой потрясающей женщине. Его премьера состоится 25 июня в кинотеатре «Владивосток».
Досье «Дальневосточного капитала»: Фестиваль телевизионной документалистики «Человек и море» основан в 1968 году, но до 2009 года проводился нерегулярно. С июня 2009 года по инициативе ГТРК «Владивосток» и при поддержке ВГТРК телефестиваль стал ежегодным. Его цель - популяризация морской теледокументалистики, оценка уровня журналистских работ профессионалов, чья жизнь и работа связаны с морем, поддержка начинающих журналистов, которые проявляют интерес к морской теме. С 2009 года работу фестиваля возглавляет почетное жюри, в состав которого входят легендарные капитаны дальнего плавания, руководители морских портов Приморья, представители комсостава ТОФ, авторитетные работники СМИ.
Екатерина СЕРГЕЕВА.
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