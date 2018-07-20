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Найти вдохновение на "краю" земли
Это «Звуки Владивостока» - первый в мире аудиовизуальный портрет города - и симфонию «Варяг», написанную под впечатлением о подвиге крейсера, которому посвящены знаменитые строки «врагу не сдается наш гордый «Варяг».
Он закончил три музыкальных университета, получил степень по философии. Пишет музыку в классическом и современном стиле. В мире известен нестандартными творческими проектами. Американский академический журнал «Перспективы новой музыки» (Perspectives оf New Music) пишет: «Мариос Иоану Элиа - один из самых важных и влиятельных композиторов молодого поколения».
Здесь время сливается в одну точку
Владивосток заинтересовал европейского композитора своим местоположением. В его понимании, он находится где-то на краю земли, далеко от Европы, и даже в России стоит неким особняком. Мариос Иоану Элиа рассказывает:
- Когда я смотрел на карту, то думал: это начало мира, или его конец? А когда оказался во Владивостоке, понял: здесь прошлое, настоящее и будущее сливается в одну точку. Здесь, географически в Азии, европейская архитектура конца 19 века перемешана с архитектурой советского времени и современностью, здесь море и порт. Город, который еще недавно был закрытым, - молод, но у него очень богатая история, здесь как будто смешиваются времена и эпохи, это фантастика!
О себе композитор говорит:
- Я живу в современное время, поэтому композитор, конечно же, современный. Я не ограничиваю себя академическими способами выражения, если нужно что-то выразить, ищу для этого всевозможные средства. Но средства выражения - это не самоцель.
В проектах он смешивает музыку с другими арт-проявлениями - видео, театром и даже автомобилями, которые стали музыкальными инструментами в амбициозном проекте - мультимедийной Автосимфонии. Ее исполнили 80 автомобилей и 290 музыкантов. Постоянный творческий поиск привел к рождению еще одной нестандартной идеи - записать звуки, издаваемые городом, и написать ими портрет, передающий уникальный характер места.
«Звуки Владивостока»
Наверно, так совпали звезды. От греческого коллеги Мариос узнал, что молодой центр современного искусства «Заря» ищет резидентов для реализации их творческих проектов. Композитор предложил свою идею, центр его проектом заинтересовался. Так Владивосток стал первым городом на планете, для которого не просто написали музыку, сам город отдал свои звуки композитору, из которых тот, как художник на холсте, составил его портрет. В марте 2017-го по Владивостоку поползли слухи, что два иностранца ходят, порой по не самым парадным частям города, притом один с кинокамерой, а другой со странным аппаратом, через который, как говорят, записывает разные звуки… и это была интрига. Звуки Мариос писал на сопке Холодильник и в порту, он держал микрофон у самой пасти рычащего тигра, бывал во Владивостокских «гостинках» - архаике советского периода; однажды, приехав на Маяк услышать голос льда, под лед и провалился. Искупаться в зимнем море - незабываемый экстрим, но все обошлось. Историй и впечатлений было много, и надо сказать, что этот проект объединял творческие пространства Владивостока. Композитор много общался с местными жителями, которые делились с ним видением и «слышанием» родного города, обрел здесь друзей. В проекте участвовали 350 музыкантов и певцов, 8 дирижеров и 15 организаций. Визуальный ряд снял британский кинооператор Костис НИКОЛАС. В результате появился шестиминутный фильм - концентрированный сгусток звуков и визуальных образов, первый в мире аудиовизуальный портрет города, уникальная презентация территории - Владивостока.
«Варяг»
Но на этом история отношений композитора с острова Кипр и города у берегов залива Петра Великого не закончилась. «Когда я впервые попал во Владивосток, то первое, что увидел, был ракетный крейсер с именем «Варяг». И был поражен его мощью», - рассказывает композитор. А потом он узнал историю подвига команды знаменитого «Варяга», которая в русско-японскую войну 1904 года приняла неравный бой с противником и предпочла затопить крейсер, но не сдаться. И эта история вдохновила его на новый творческий полет. Мариос Иоану Элиа написал симфонию в честь Военно-морского флота России и посвятил ее Владивостоку - мощное произведение, сложное в своей многогранности, с сильным патриотическим звучанием о подвиге русских моряков. Композитор рассказывает:
- Чтобы проникнуться темой, я много смотрел фильмы о «Варяге», и хотя они на русском языке, и я не понимал текст, они мне очень помогли.
А о флоте Мариос знает не понаслышке - он служил в военно-морских войсках. Есть и история войны, отзывающаяся в сердце: за несколько лет до его рождения на Кипре шла война между турками и греками. Тогда семья жила на турецкой части острова, и спасаясь, его родителям пришлось бежать на греческую часть. Два брата его отца до сих пор числятся пропавшими без вести.
Премьера симфонии «Варяг» состоялась на сцене Приморской краевой филармонии. Ее исполнили Тихоокеанский симфонический оркестр, академический хор Дальневосточного федерального университета, солисты. Руководитель и главный дирижер оркестра Анатолий СМИРНОВ рассказывает, что работать над «Варягом» было сложно, но очень интересно. Это необычное произведение: в нем соединились звуки скрежета льда, который ломает гордый «Варяг», оркестровое звучание, голоса, азбука Морзе; в симфонию, как элемент узнаваемости территории, автор включил части известной песни «Амурские волны», написанной во Владивостоке, на берегу Амурского залива… все очень необычно и ново. Мариос Иоану Элиа расписал произведение специально для Тихоокеанского симфонического оркестра. Работа всей команде доставила удовольствие - музыканты говорят, что это был серьезный труд, дающий опыт и раскрывающий новые горизонты.
«То, что делает Мариос во Владивостоке - это свежий взгляд на культуру, на городскую среду, на события, которые здесь происходят, - говорит директор Приморской краевой филармонии Анна АЛЕКО, - это интерпретация в хорошем ключе нашей истории, это музыка и киноленты, которые появляются как результат проектов. Сейчас снимается короткометражный фильм «Варяг» на симфоническую музыку Мариоса Иоану Элиа. Уже решено, что во время Восточного экономического форума все ежедневные творческие программы, которые пройдут на главной сцене, на Спортивной набережной, будут завершаться его показом. Наша задача, как филармонии, - популяризация классической музыки, и особенно если она звучит с подачи современного классика. Музыка, которую пишет Мариос, сложна, но премьера «Варяга» состоялась на ура, у меня, лично, от симфонии дух захватывало!».
Я чувствую с Владивостоком особую связь
Премьера симфонии «Варяг» состоялась в июне этого года, портрет города «Звуки Владивостока» впервые показали миру в декабре 2017-го. За прошедшие полгода фильм «Звуки Владивостока» представил приморскую столицу в Берлине, на кинофестивале Hellas Filmbox, получив высокие отзывы профессионалов - пресса назвала его главным событием фестиваля, взял главный приз «Серебряный лучник» - Дальний Восток» в номинации «Лучший проект в области развития территорий», стал лауреатом телефестиваля «Человек и море», прозвучал в сюжетах российских центральных телеканалов и CNN. «Звуками Владивостока» заинтересовались в Японии. Следующий «портрет» композитор начинает «писать» в стране восходящего солнца.
История отношений Мариоса Иоану Элиа с городом «у края земли» продолжается. «Я чувствую с Владивостоком особую связь, я готов сюда возвращаться и делать новые проекты», - говорит он. И уже начал работу над второй частью морской симфонии. «Звуки Владивостока» записаны в зимнем городе, многие задают вопрос: будет ли вариант летний? Такая задумка есть, композитор обещает, что это будет нечто совсем другое, чем то, что мы слышали и видели прежде - похоже, он любит удивлять. Недавно Мариос Иоану Элиа встретился с главой Владивостока Виталием ВЕРКЕЕНКО. Культура не существует отдельно от всего, от жизни людей и городов, сильные культурные проекты - большой потенциал для территории, - об этом говорили композитор и руководитель города.
А как же ответ на вопрос, который в начале путешествия он задавал себе, глядя на карту: «что такое Владивосток - начало или конец мира?» Узнав хорошо город, Мариос Иоану Элиа говорит: «Теперь я знаю: Владивосток - это начало нашего мира. Здесь встает солнце, здесь зарождается творческая энергия. И это - достаточно молодой город с огромным потенциалом, у которого впереди, я уверен, очень много хорошего».
На фото: Мариос Иоану Элиа посвятил Владивостоку две мировые премьеры
Ирина ПАВЛЕНКО. Фото автора.
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