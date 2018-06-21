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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Июля, 19:15 |
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В Приморье обсудили новые вызовы и возможности для бизнеса
В президиум заседания вошли: директор департамента по взаимодействию с резидентами «Корпорации развития Дальнего Востока» Евгений САЧКОВ, начальник отдела по работе с инвесторами «Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» Кирилл ЕРОХИН, вице-президент «Джи 1 Интертейнмент» Стелианос ТСИФЕТАКИС, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
«Развитие «новой экономики» является важным условием обеспечения устойчивого и качественного экономического роста региона в целом и каждого предприятия в отдельности, - поясняет выбор темы заседания председатель совета Бизнес-Клуба «Диалоги» Инесса БАБИЧ. - Это происходит не столько за счет увеличения традиционных факторов производства, сколько на основе роста числа изобретений и их активного внедрения в экономику через венчурный бизнес, а также через широкое использование новых информационных и коммуникационных технологий».
Тема «новой экономики» действительно волнует умы многих представителей бизнес-сообщества. Сегодня пришло четкое понимание, что это новая реальность и для того, чтобы всегда «держать руку на пульсе», надо быть в курсе всех тенденций. Пока остальные только читают новости об актуальных событиях, участники Бизнес-Клуба и приглашенные гости заседаний ежемесячно получают самую эксклюзивную информацию «из первых уст», возможность задать интересующие вопросы и обсудить их с приглашенными специалистами.
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