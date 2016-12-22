|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 23 Декабря, 00:09 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Бизнесмены Приморья черпают энергию на охоте
Больше, чем хобби
Иван ШАШКИН, генеральный директор многопрофильной компании Safeco:
- Мой друг, натура увлеченная, пристрастился к охоте. Взял как-то меня с собой, познакомил с процессом. В 2013 году я купил ружье, и меня затянуло. Когда выезжаешь на охоту, забываешь обо всем и отдыхаешь: нет ни забот, ни проблем, только ты и природа. Разгрузка классная, домой возвращаешься спокойный, как танк. И каждый раз учишься чему-то, советуешься с более опытными охотниками и на практике применяешь полученные знания.
Охотники - люди неприхотливые, им совсем немного нужно для комфорта: нож, минимальный запас провизии и спички. И большего для охотничьего счастья и не надо.
Дорогое ли это увлечение? Все зависит от самого охотника. На мой взгляд, самые большие вложения происходят на начальном этапе, когда нужно купить необходимую амуницию, чтобы чувствовать себя в лесу комфортно. Это очень важно, ведь в джинсах ходить на охоту - глупо, удобна только форма, причем не имеет значения, какого производства - российского или немецкого. Также придется купить ружье, сейф, нож, рюкзак, термос и еще кое-какие мелочи. Впрочем, эти вещи при должном уходе прослужат очень долго.
Другое дело, что постоянно хочется чего-то большего. Купил один нож - присматриваешь второй, хотя, казалось бы, зачем он нужен? Затем хочется уже и второе ружье приобрести, с другими характеристиками. А со временем осознаешь, что для далеких поездок неплохо было бы и поменять машину - купить что-то более высокое и проходимое. Так одно цепляется за другое, и в конце концов понимаешь, что охота становится не просто увлечением, а нечто большим.
Этика охотника
Сергей СУХОВ, генеральный директор ООО «Восход ДВ»:
- На первую в своей жизни охоту я отправился с другом: набрали патронов, запаслись оптимизмом и пошли. Конечно же, практически ничего не знали об охоте, но и слушать особо никого не хотели: мы же молодые, и так все знаем. В общем, первый опыт оказался удачным - подстрелили бекаса. Это показалось нам большим достижением, которое мы еще пару дней праздновали. С этого и началось мое увлечение.
Со временем познакомились с другими людьми, которые занимаются охотой. Начали набираться опыта, охотиться не только на птицу, но и на зверя. Постепенно пришло понимание процесса и осознание всей его прелести. Так, со временем отпала потребность в загонной охоте, а стало привлекать самостоятельное выслеживание зверя. Теперь охота - настоящая отдушина для меня. Если я собрался в тайгу, остановить меня ничто не может, только очень важная сделка или чрезвычайная ситуация. Мне нравится бродить по лесу и читать следы животных - какой зверь по этим тропам ходил, что делал. Это доставляет огромное удовольствие, я по-настоящему отдыхаю душой.
Некоторые мои знакомые думают, что охотники - просто пьяные убийцы, которые приезжают в лес повеселиться и пострелять. Отрицать не буду, есть и такие индивидуумы. Но все-таки большинство охотников - нормальные люди, которые занимаются этим делом не ради пьяных посиделок с друзьями, а ради самого процесса охоты. В том коллективе, где я охочусь, неадекватных нет - мы всегда соблюдаем правила безопасности. Например, никто не заряжает оружие, когда идем на номера при загонной охоте, ведь нередки случаи, когда человек спотыкается, ружье падает и стреляет в спину впереди идущего. Дурным тоном (и крайне небезопасным делом) считается стрелять на звук. Нужно всегда четко видеть цель, ведь в кустах может шевелиться не зверь, а твой товарищ.
Есть и другие негласные правила, которые можно отнести к этике охотника. Например, многие стараются не стрелять самок, ведь они воспроизводят потомство. Что стоит найти и убить самца, когда ты охотишься не ради еды, а ради впечатлений? Кто-то принципиально не стреляет косулю: мяса в ней совсем немного, а животное красивое. К сожалению, сейчас охота стала коммерческим предприятием, и ради возможности пострелять приходится оформлять много документов и тратить большие суммы денег, поэтому не у всех есть возможность охотиться постоянно. Такие люди выскакивают пару раз за сезон в лес и особо не разбираются, во что и кого стрелять, лишь бы пальнуть. Бесспорно, те, кто охотится регулярно, к вопросу выбора мишени подходят более ответственно.
Первобытное чувство
Константин КОНДРАТЮК, генеральный директор компании Impo Group:
- Я уже не первый год занимаюсь охотой. Как и многие, начинал с пернатых, но до сих пор не бросил этот вид охоты, так как копытных мне стрелять жалко. Во время охоты возникают непередаваемые, я бы даже сказал, первобытные чувства. Ожесточенный азарт во время преследования добычи никогда не сравнится по глубине эмоций со спортивным азартом.
В словах невозможно описать все тонкости охотничьего искусства. Для того чтобы их постичь, нужно стрелять, оценивать результат и учиться на ошибках. Для начала можно тренироваться на банках, чтобы в ответственный момент ружье легло в руку и выстрелило в цель.
С любым оружием, неважно, какого производства, можно охотиться очень хорошо. Ведь не зря говорят, что профессиональная техника - это техника, которая находится в руках профессионала. У меня есть и российское, и итальянское ружья, и обоими я доволен.
Я неприхотлив и легко привыкаю даже к неудобствам. Наверное, поэтому спокойно переношу все «тяготы» охотничьей жизни. Стараюсь уезжать на охоту на несколько дней и никогда не ночую в домиках - либо в палатке, либо в машине. К счастью, в компании моих друзей, которые ездят со мной, нежных нет и они спокойно относятся к такому спальному месту. Конечно, достаточно неприятно просыпаться в холодной палатке или машине на утренней заре, но это становится стимулом быстро одеться, согреться, настроиться на нужный лад и выйти на охоту.
Энергия охоты
Андрей ВИРЯСОВ, индивидуальный предприниматель в сфере грузоперевозок:
- На охоту меня брали еще в детстве - я помогал взрослым. Как спаниель, бегал, подавал все необходимое. Вырос, купил ружье и начал охотиться самостоятельно. Теперь у меня есть свой охотничий участок в Ольгинском районе, где я с удовольствием провожу время.
Здесь мне приходится не только охотиться, но и работать. Готовлю солонцы, привожу подкормку, провожу противопожарные мероприятия. Участок мой находится в гористой местности, и не так много желающих охотиться в таких условиях, поэтому гостей я встречаю редко. Мне же, как настоящему охотнику, такие условия по душе, беру карабин и иду в сопку - наслаждаться горной охотой.
Охочусь я с собакой, которую сам тренировал. Учил искать дичь с щенячьего возраста, и пес теперь очень хорошо работает. Он и подранка выследит, и зверя остановит. Найду след, спущу собаку, она животное догоняет, прикусывает и крутит на месте. Зверь защищается, а я в это время потихоньку подкрадываюсь на расстояние выстрела.
Уезжаю на участок как минимум на 5-7 дней. И в это время меня никто не может побеспокоить: телефонной связи нет, людей нет, есть только природа и я. Поэтому, когда понимаю, что устал от работы, накрывает апатия и ничего не хочется, беру ружье, собаку, сажусь в автомобиль и уезжаю отдыхать. Домой возвращаюсь полным энергии, хотя кажется, что должно быть наоборот: неделю бегать по сопкам тяжело физически. А я надышусь свежим воздухом, сменю деятельность, отвлекусь от работы и готов окунуться в рабочие будни с новыми силами.
Наталья КОМИССАРОВА.
- Бизнес-Клуб "Диалоги": Существует ли универсальная модель взаимодействия науки и бизнеса?
- Приморье поддержит региональное кино
- Владивосток настойчиво перетягивает на себя одеяло одной из столиц мирового автомобильного спорта
- Сентябрь во Владивостоке начался с ВЭФ, а завершился МЭБК
- Проекты событийного туризма Приморья завоевали призовые места Russian Event Awards
- "Город северного ветра"
- "Лето на Русском": фестиваль с приморским колоритом
- Не только самолетом можно долететь
- Вавилово: туристический магнит
- Школьники - за экотуризм
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.