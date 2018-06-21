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Владивосток встретил премьеру спектакля "Крейсера" овациями
Как можно воспроизвести на театральной сцене морские баталии русско-японской войны? Показать гибель крейсеров и интриги внешней политики? Режиссеру это удалось сполна, и ком в горле стоит, когда по сцене «плывут» бескозырки утонувших моряков крейсера «Богатырь» и под андреевский флаг «уходит» адмирал Макаров, прокомандовавший военной кампанией всего 37 дней, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Не менее точно показана и жизнь Владивостока начала ХХ века: на музыкальные вечера в особняк на ул. Алеутской собирается весь свет приморского города, включая офицеров и мичманов, на ул. Светланской открыт общедоступный театр, модницы одеваются исключительно в торговом доме «Кунст и Альберс», а в море, у самого горизонта, стоят крейсера «Россия», «Рюрик», Громобой», «Богатырь».
В новой постановке театра, которая, без сомнения, станет визитной карточкой Владивостока, занята практически вся труппа. И каждый актер с особым уважением выписывает образы своих героев: русских адмиралов, мичманов, матросов. Их патриотизм и любовь к родине - это не высокие слова, а искренние чувства, дело чести и долга. И сегодня, спустя более 100 лет после описанных событий, эта тема, на фоне сложной внешнеполитической ситуации, вновь стала злободневной.
Но это не единственная параллель, которая связывает события тех дней с днем сегодняшним. В самом начале спектакля на сцене под звуки хита Ильи ЛАГУТЕНКО появляется новое поколение жителей Владивостока - молодых, раскованных, веселых. Экскурсовод пытается им рассказать историю старого Владивостока, но ее никто не слушает. «Они ничего не помнят!» - восклицает она. Так вот, новая грандиозная работа театра им. Горького, пожалуй, в первую очередь создана для того, чтобы помнили…
Мария КЛИМЕНКО. Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2015 год.
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