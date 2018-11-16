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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Января 2015, 23:40 | Вкус жизни
Ансамблю песни и пляски Тихоокеанского флота исполнилось 75 лет
День рождения коллектив отмечал шумно и весело: юбилейный гала-концерт прошел во Владивостоке в Приморском театре оперы и балета. Зрители увидели самые знаковые номера за всю историю коллектива.
Любовь и признание зрителей в отношении этого ансамбля - величина постоянная. Каждое его выступление - это микс русских народных традиций и флотской удали. Его роль в истории Тихоокеанского флота весьма впечатляющая. Он поддерживал и укреплял боевой дух офицеров и матросов во время Великой Отечественной войны и продолжает это делать в мирное время, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Программа концерта была наполнена «хитами» из «золотого фонда» ансамбля, на которых выросло не одно поколение зрителей и артистов, и новыми постановками, наглядно доказывающими, что ведущему коллективу Тихоокеанского флота предначертана долгая творческая жизнь.
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