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Среда| 22 Мая, 12:19 |
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"Изумрудная долина" наращивает пул проектов
Среди них - круглогодичная резиденция Изумрудного Деда Мороза, уникальный исторический комплекс, облагороженная ландшафтная зона. В 2013 году «Изумрудная долина» вошла в список 7 чудес Приморья, а в 2018-м - в топ-10 лучших туристических проектов России по версии аналитического агентства ТурСтат. Туристический комплекс постоянно развивается - в планах организаторов еще несколько проектов. Какие - выяснил деловой журнал «Дальневосточный капитал».
«Изумрудная долина» - уникальный объект Дальнего Востока, где под открытым небом представлены разнообразие и красота русской культуры. Русский парк - ядро туристического автокластера «Изумрудное кольцо», который, обрастая различными проектами, формирует мощный туристический магнит Приморья. В настоящее время парк представляет собой несколько зон. В историческом секторе представлены образцы деревянного зодчества русской истории. Внутри построек воссоздан быт народов древней Руси. Здесь же построен средневековый европейский форт, который служит площадкой для проведения фестивалей с участием представителей клубов исторической реконструкции со всего Дальнего Востока.
В ландшафтном секторе парка расположены: Сказочный лес, детская площадка, Озеро лотосов, Рыбное озеро. В парке оборудованы пешеходные тропинки, беседки из дерева, предусмотрены места для пикников. В каждом уголке парка посетителей поджидают удобные скамейки и огромное количество объектов для фотосессии. Ежегодно на территории парка высаживается несколько сотен кедров. В этом году к посадке запланировано 1500 деревьев. Как рассчитывают организаторы, благодаря этой работе через 8-10 лет вся обширная территория «Изумрудной долины» (80 гектаров) станет по-настоящему изумрудной экозоной.
Досье «Дальневосточного капитала»: По итогам прошлого года русский парк «Изумрудная долина» посетили более 50 тысяч гостей. Примерно 5% из этого потока составляют иностранные посетители, но в будущем их число планируют увеличить. Как отмечает руководитель «Изумрудной долины», к 2020 году парк будет готов принимать большое количество интуристов. Впрочем, сегодня парк уверенно наращивает российские туристические потоки. Для сравнения: в 2017 году гостями «Изумрудной долины» стали около 25 тысяч человек.
В этом году «Изумрудная долина» приступает к реализации нового направления деятельности - созданию экофермы «Озерное». Проект предполагает две очереди строительства, первая - создание контактного зоопарка. «В контактном зоопарке будут представлены не дикие, а одомашненные животные, которых можно увидеть в хозяйстве деревенских жителей - козлята, кролики, гуси. Если все сложится, к строительству этого объекта приступим уже в конце 2019 года», - рассказал создатель «Изумрудной долины» Сергей ВАКУЛЕНКО.
Вторая часть строительства предполагает расширение проекта экофермы и создание целой русской деревни. По замыслу организаторов, в деревню можно будет не просто приехать на один день, но и поселиться на некоторое время и полностью погрузиться в древнерусский быт. Например, переодеться в старорусскую одежду, попробовать себя в роли пахаря или косаря с использованием традиционных орудий труда.
Параллельно с этими проектами будет реализовываться гостинично-ресторанный комплекс. Первым на территории парка должен появиться ресторан на 100-150 посадочных мест. Кстати, поставщиком продуктов для ресторана станет экоферма «Озерная», что станет гарантом экологичности предлагаемых блюд. На очереди к реализации - гостиница на 100 номеров, несколько домиков и банный комп- лекс. В планах Сергея Вакуленко - возведение на территории «Изумрудной долины» небольшого аквапарка, а также патриотического парка «Граница», где будет представлена военная техника.
Перед ответом на вопрос, каковы сроки реализации, Сергей Вакуленко задумывается. Далеко не все составляющие успеха проекта зависят только от предпринимателя. «В процессе строительства возникает очень много подводных камней, которые было сложно предсказать заранее. Например, мы взяли в аренду участок под экоферму с назначением «животноводство». Как выяснилось позднее - на таких землях никаких, даже временных, построек возводить нельзя - чревато штрафами от Россельхознадзора. Поэтому сегодня, вместо того чтобы приступить к строительству, мы переводим землю под другое назначение. Как только это получится, и если мы не упустили никаких других нюансов, сразу перей- дем к реализации первого этапа проекта», - сказал руководитель русского парка.
Проект русской деревни, по его словам, упирается в финансирование. Если строительство экофермы обойдется в 15-20 млн рублей, то русская деревня потребует порядка 80 млн рублей инвестиций. Гостинично-ресторанный комплекс и возможное возведение небольшого аквапарка обойдется уже в 1 млрд 200 млн рублей, а строительство военно-патриотического парка «Граница» - еще в 20-30 млн. «Вопрос инвестиций стоит очень остро - пока что я один вкладываю в «Изумрудную долину». Но чтобы реализовать все масштабные проекты парка, моих собственных средств не хватит. Инвесторы же сегодня достаточно осторожно подходят к вложениям, тем более в сфере туризма, где инвестиции окупаются не столь стремительно, как, например, в торговле. В любом случае, я буду искать любые возможности, чтобы продолжать развивать «Изумрудную долину». Другое дело, что без других инвесторов эти усилия останутся на уровне мелких шагов к цели», - отмечает Сергей Вакуленко.
2019 год станет для парка не только точкой начала новых проектов, но и доработки уже имеющихся. «В этом году мы решили полностью привести «Долину» в порядок, устраняя мелочи, которые могут испортить впечатление от парка. В прошлом году мы вошли в топ-10 лучших проектов России - «Изумрудная долина» стала единственным представителем Приморского края в этом рейтинге. Это большая честь и большая ответственность, поэтому мы стремимся полностью соответствовать этому званию и устранить все шероховатости в работе уже имеющихся объектов», - подчеркнул руководитель «Изумрудной долины».
Фото автора
Диана БЕЛАЯ
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