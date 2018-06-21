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Вторник| 03 Июля, 04:59 |
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Во Владивостоке состоялся фестиваль спорта и творчества "Лето на Русском"
Главным спортивным событием стали захватывающие соревнования по водно-моторному спорту «Русский Гран-При 2014», в которых приняли участие представители десяти стран. (Победителями многодневной гонки стали приморские спортсмены - Юрий РЯБКО, Денис БЕЛИКОВ и Евгений ХОЛОДЕН, глава региона Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ лично вручил награду лидеру.) Программу фестиваля «Лето на Русском» дополнили очень зрелищные показательные выступления по мотофристайлу. Великолепную технику исполнения спортивных упражнений, трюковую езду с прыжками и преодоление препятствий продемонстрировали звезды мирового уровня. Они же провели мастер-классы для приморских спортсменов и всех, кто желал попробовать свои силы в экстремальном виде спорта. Кроме того, гости фестиваля увидели выступления по мототриалу и трюки канатоходцев.
На творческой площадке фестиваля тем временем прошел международный пленэр, включающий демонстрацию профессиональных фотографий из коллекции агентства Lensmodern (Великобритания) и выставку живописи - акварели Ирины МИКЛУШЕВСКОЙ, работы московского художника Юлии ВОЛКОНСКОЙ, инсталляции художника из Омска Евгения ДОРОХОВА. А вскоре экспозицию дополнили и совсем свежие работы, которые художники из Европы, Юго-Восточной Азии и России написали буквально за время пребывания на фестивале. Встречи с искусствоведами и мастер-классы с художниками были доступны всем желающим.
Завершился фестиваль фееричным Motofreestyle Show.
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Великолепную технику исполнения спортивных упражнений, трюковую езду с прыжками и преодоление препятствий продемонстрировали звезды мирового уровня.
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