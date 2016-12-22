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Школьники - за экотуризм
В России экологический туризм в своем организованном виде делает первые шаги, поэтому школьные экотуры пока не стали массовым продуктом. Но благодаря развитию инфраструктуры в рамках программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 гг.» экологические маршруты, рассчитанные на детей среднего школьного возраста, становятся все более распространенными.
«Особенно активны школьные группы в весенне-осенний период, который совпадает с началом и концом учебного года, - рассказал Родион ПЛЕШИНЕЦ, менеджер турфирмы «5 звезд». - Большинство турфирм не делает акцент на детском экотуризме, поэтому экологическое просвещение школьников целиком зависит от инициативы учителей. За последние несколько лет увеличения спроса мы не наблюдаем, но он остается стабильным».
В Приморском крае существует более 90 экологических маршрутов, но традиционно школьный экотуризм сосредоточен на национальных парках и природных заповедниках, ведь именно здесь находятся наиболее примечательные природные ценности, приобщение к которым и привлекает многочисленных туристов. На территории Приморья находятся 6 государственных природных заповедников и 4 национальных парка: «Зов тигра», «Земля леопарда», «Удэгейская легенда» и «Бикин». Школьники под чутким руководством гида исследуют экологические тропы, а особо внимательные туристы могут увидеть на влажной земле следы дальневосточного леопарда, амурского тигра или заметить в траве редкое краснокнижное растение - женьшень. «Конечно, сразу же увидеть положительное влияние экологического воспитания бывает сложно. Но, думаю, со временем у детей формируется бережное отношение к природе», - отметил Плешинец.
У школьников Приморского края есть возможность не только посетить экологические маршруты особо охраняемых природных территорий, но и совместить спортивный отдых с познавательным. Так, на острове Попова существует специальный Центр экологического просвещения Дальневосточного морского биосферного заповедника, на базе которого работает спортивный лагерь, который за одно лето посещает более 200 детей. В его программу, помимо спортивных мероприятий, входят еще и восемь эколого-просветительских экскурсий.
Наталья КОМИССАРОВА.
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