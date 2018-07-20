|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 14 Августа, 07:19 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Фестиваль "Человек и море", прописанный во Владивостоке, показывает весь мир
Как отмечают в оргкомитете фестиваля, именно эта картина получила также приз зрительских симпатий, сообщает журнал "Дальневосточный капитал". «В фильме замечательные подводные и аэрофотосъемки, неожиданный взгляд на Владивосток», - объяснил член жюри, профессор Высшей школы телевидения ВГУЭС Валерий БАКШИН.
Среди призеров фильм Сергея БРИЛЕВА и Единой медиагруппы «Пхеньян - Сеул. И далее…», победивший в номинации «Международный телепроект». Первое место в номинации «История» взяла картина Алексея ДЕНИСОВА и Федора БОНДАРЧУКА «Севастополь. Русская Троя». Интересно, что авторы этого фильма сами, безо всяких просьб организаторов прислали его в отборочную комиссию «Человека и моря». По мнению программного директора фестиваля Владимира ОЩЕНКО, тот факт, что на фестиваль попадают картины такого уровня и настолько известных авторов, говорит об авторитете конкурса. Свою роль тут сыграло и особенное жюри фестиваля. Оно состоит из двух бригад: морской (в нее входят почетные жители Владивостока, капитаны, адмиралы, люди, чья жизнь связана с морем профессионально) и творческой (в этом году, как и в прошлом, ее возглавил известный российский журналист Леонид МЛЕЧИН).
Как отмечают организаторы фестиваля, с каждым годом «Человек и море» получает все больше работ. В этом году их было около 60. Когда председатель отборочной комиссии, приморский журналист, известный в мире как автор фильмов о редчайших хищниках - дальневосточных леопардах, Василий СОЛКИН посмотрел весь список, он заметил, что столько работ высокого качества могут позволить провести два фестиваля. За главный приз боролись авторы Первого канала, ВГТРК, телеканала Совета Федерации «Вместе - РФ», Общенационального телевидения Республики Беларусь, главных телекомпаний Азии - китайской CCTV и японской NHK. Были представлены работы из Приморья и Хабаровского края, Сахалинской области, Республики Марий Эл. География работ - от Антарктиды через Фарерские острова, Средиземное море и Калининград до Чукотки и Арктики.
Проведение фестиваля «Человек и море» было возобновлено Всероссийской государственной телерадиокомпанией на базе своего филиала ГТРК «Владивосток» в 2009 году после многолетнего перерыва. Впервые конкурс с приставкой «всесоюзный» прошел во Владивостоке в 1968 году. Затем, уже в качестве международного, нерегулярно проводился в 80-е и 90-е годы.
В настоящий момент у фестиваля ежегодная прописка во Владивостоке.
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2015 год.
- XVI кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" покажет во Владивостоке более 1000 картин
- Найти вдохновение на "краю" земли
- Море Приморья готово к приему туристов
- "Большие гастроли" приедут на ВЭФ во Владивосток
- Прикосновение к Северу
- АО "ННК-Приморнефтепродукт" благодарит водителей за участие в важном мероприятии
- В Приморье "прививается" всемирно известная система Кайдзен
- Pacific Russia Food: кухня "на экспорт"
- Владивосток намерен встать в один ряд с российскими городами-лидерами цифровой экономики
- Приморье лидирует по пятизвездному статусу
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.