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24 Августа 2015, 11:20 | Вкус жизни

Фестиваль "Человек и море", прописанный во Владивостоке, показывает весь мир

Впервые за всю историю проведения фестиваля документальных фильмов и телепрограмм по морской тематике "Человек и море" главный приз - владивостокский маяк - остался в Приморье. Его получила картина "У берегов восходящего солнца", которую снял дайвер и самый известный подводный видеооператор края Дмитрий РУДАСЬ совместно со студией "Видеопродакшн "Фаза".

Как отмечают в оргкомитете фестиваля, именно эта картина получила также приз зрительских симпатий, сообщает журнал "Дальневосточный капитал". «В фильме замечательные подводные и аэрофотосъемки, неожиданный взгляд на Владивосток», - объяснил член жюри, профессор Высшей школы телевидения ВГУЭС Валерий БАКШИН.

Среди призеров фильм Сергея БРИЛЕВА и Единой медиагруппы «Пхеньян - Сеул. И далее…», победивший в номинации «Международный телепроект». Первое место в номинации «История» взяла картина Алексея ДЕНИСОВА и Федора БОНДАРЧУКА «Севастополь. Русская Троя». Интересно, что авторы этого фильма сами, безо всяких просьб организаторов прислали его в отборочную комиссию «Человека и моря». По мнению программного директора фестиваля Владимира ОЩЕНКО, тот факт, что на фестиваль попадают картины такого уровня и настолько известных авторов, говорит об авторитете конкурса. Свою роль тут сыграло и особенное жюри фестиваля. Оно состоит из двух бригад: морской (в нее входят почетные жители Владивостока, капитаны, адмиралы, люди, чья жизнь связана с морем профессионально) и творческой (в этом году, как и в прошлом, ее возглавил известный российский журналист Леонид МЛЕЧИН).

Как отмечают организаторы фестиваля, с каждым годом «Человек и море» получает все больше работ. В этом году их было около 60. Когда председатель отборочной комиссии, приморский журналист, известный в мире как автор фильмов о редчайших хищниках - дальневосточных леопардах, Василий СОЛКИН посмотрел весь список, он заметил, что столько работ высокого качества могут позволить провести два фестиваля. За главный приз боролись авторы Первого канала, ВГТРК, телеканала Совета Федерации «Вместе - РФ», Общенационального телевидения Республики Беларусь, главных телекомпаний Азии - китайской CCTV и японской NHK. Были представлены работы из Приморья и Хабаровского края, Сахалинской области, Республики Марий Эл. География работ - от Антарктиды через Фарерские острова, Средиземное море и Калининград до Чукотки и Арктики.

Проведение фестиваля «Человек и море» было возобновлено Всероссийской государственной телерадиокомпанией на базе своего филиала ГТРК «Владивосток» в 2009 году после многолетнего перерыва. Впервые конкурс с приставкой «всесоюзный» прошел во Владивостоке в 1968 году. Затем, уже в качестве международного, нерегулярно проводился в 80-е и 90-е годы.

В настоящий момент у фестиваля ежегодная прописка во Владивостоке.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2015 год.

 

Теги: Человек и море  фестиваль 


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