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17 Ноября 2017, 16:10 | Территория

В Хабаровском крае определят "ЭкоЛидера"

Краевой центр экологического мониторинга, работающий в Хабаровском крае уже более 10 лет, анализирует свыше 480 показателей в пяти природных средах.

Под эгидой центра в крае целенаправленно реализуются проекты, связанные с охраной окружающей среды, сохранением животного мира, воспроизводством лесов, развитием водохозяйственного комплекса и др. Половина мероприятий традиционно проходит в формате краевых Дней защиты от экологической опасности.

В рамках традиционной ежегодной акции «Дни защиты от экологической опасности» в этом году состоялись семинары, конференции, фестивали, конкурсы, флешмобы по благоустройству, раздельному сбору мусора и макулатуры, а также ряд других мероприятий экологической направленности. Всего было реализовано около 70 различных проектов в сфере охраны окружающей среды. Также проведено более 500 проверок соблюдения природоохранного законодательства, ликвидировано свыше 450 несанкционированных свалок.

«Большой комплекс мероприятий был связан с озеленением территорий. В крае провели Всероссийский день посадки леса, День древонасаждения, международную акцию «Лес дружбы». Всего было высажено более 25 тыс. молодых деревьев. Жители края, представители предприятий, учреждений и организаций приняли активное участие в региональной акции, поддержали всероссийские экологические субботники «Зеленая весна», «Зеленая Россия», «Вода России». К Дням защиты присоединились более 250 тыс. человек. На реализацию экологических мероприятий было выделено более 12 млн рублей из краевого и муниципальных бюджетов», - рассказал председатель комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов края Алексей Сабитов.

В крае готовятся подвести итоги ежегодного регионального экологического конкурса «ЭкоЛидер», направленного на то, чтобы привлечь внимание хабаровчан к проблемам экологии, выявить наиболее эффективные подходы к организации природоохранной деятельности и способствовать их широкому распространению. Свои проекты на конкурс представляют индивидуальные предприниматели, юридические лица, отдельные граждане, а также администрации городских округов и районов, реализующие проекты и программы экологической направленности.

Начинают сказываться результаты совместной работы с китайскими экологами по очищению реки Амур. Как сообщили в Минприроды Хабаровского края, благодаря этому удалось значительно сократить сбросы вредных веществ в Амур. Исчезли целые классы загрязнителей, которые совсем недавно наносили ущерб реке. Так, в КНР принята программа экологического оздоровления Сунгари. В крае ведется масштабная реконструкция очистных сооружений Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

Большой вклад в улучшение качества атмосферного воздуха вносит перевод на газ объектов экономики и жилья. Это позволило сократить выбросы загрязняющих веществ уже на 15%. Значительные усилия направлены на развитие системы обращения с отходами. Продолжается переход от их размещения на полигонах к использованию в качестве вторичного сырья. На сегодняшний день в крае освоены заготовка и переработка макулатуры, полимерных, стекольных, резинотехнических, нефтесодержащих, электротехнических, строительных, ртутьсодержащих и других видов отходов. Для предприятий-переработчиков введены налоговые льготы.

В регионе завершена ликвидация непригодных к применению сельскохозяйственных ядохимикатов, накопленных в советский период. Из семи муниципальных образований вывезено и обезврежено более 100 тонн непригодных к применению опасных отходов. В настоящее время устраняются ртутные загрязнения в промышленной зоне бывшего Амурского целлюлозно-картонного комбината, прудов кислых гудронов в Хабаровском муниципальном районе. В результате в течение последних пяти лет в крае отмечается стабильное улучшение состояния окружающей среды, подчеркнули в краевом центре экологического мониторинга.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2017 год. 

Теги: экология  ЭкоЛидер 


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