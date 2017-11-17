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В Хабаровском крае определят "ЭкоЛидера"
Под эгидой центра в крае целенаправленно реализуются проекты, связанные с охраной окружающей среды, сохранением животного мира, воспроизводством лесов, развитием водохозяйственного комплекса и др. Половина мероприятий традиционно проходит в формате краевых Дней защиты от экологической опасности.
В рамках традиционной ежегодной акции «Дни защиты от экологической опасности» в этом году состоялись семинары, конференции, фестивали, конкурсы, флешмобы по благоустройству, раздельному сбору мусора и макулатуры, а также ряд других мероприятий экологической направленности. Всего было реализовано около 70 различных проектов в сфере охраны окружающей среды. Также проведено более 500 проверок соблюдения природоохранного законодательства, ликвидировано свыше 450 несанкционированных свалок.
«Большой комплекс мероприятий был связан с озеленением территорий. В крае провели Всероссийский день посадки леса, День древонасаждения, международную акцию «Лес дружбы». Всего было высажено более 25 тыс. молодых деревьев. Жители края, представители предприятий, учреждений и организаций приняли активное участие в региональной акции, поддержали всероссийские экологические субботники «Зеленая весна», «Зеленая Россия», «Вода России». К Дням защиты присоединились более 250 тыс. человек. На реализацию экологических мероприятий было выделено более 12 млн рублей из краевого и муниципальных бюджетов», - рассказал председатель комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов края Алексей Сабитов.
В крае готовятся подвести итоги ежегодного регионального экологического конкурса «ЭкоЛидер», направленного на то, чтобы привлечь внимание хабаровчан к проблемам экологии, выявить наиболее эффективные подходы к организации природоохранной деятельности и способствовать их широкому распространению. Свои проекты на конкурс представляют индивидуальные предприниматели, юридические лица, отдельные граждане, а также администрации городских округов и районов, реализующие проекты и программы экологической направленности.
Начинают сказываться результаты совместной работы с китайскими экологами по очищению реки Амур. Как сообщили в Минприроды Хабаровского края, благодаря этому удалось значительно сократить сбросы вредных веществ в Амур. Исчезли целые классы загрязнителей, которые совсем недавно наносили ущерб реке. Так, в КНР принята программа экологического оздоровления Сунгари. В крае ведется масштабная реконструкция очистных сооружений Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.
Большой вклад в улучшение качества атмосферного воздуха вносит перевод на газ объектов экономики и жилья. Это позволило сократить выбросы загрязняющих веществ уже на 15%. Значительные усилия направлены на развитие системы обращения с отходами. Продолжается переход от их размещения на полигонах к использованию в качестве вторичного сырья. На сегодняшний день в крае освоены заготовка и переработка макулатуры, полимерных, стекольных, резинотехнических, нефтесодержащих, электротехнических, строительных, ртутьсодержащих и других видов отходов. Для предприятий-переработчиков введены налоговые льготы.
В регионе завершена ликвидация непригодных к применению сельскохозяйственных ядохимикатов, накопленных в советский период. Из семи муниципальных образований вывезено и обезврежено более 100 тонн непригодных к применению опасных отходов. В настоящее время устраняются ртутные загрязнения в промышленной зоне бывшего Амурского целлюлозно-картонного комбината, прудов кислых гудронов в Хабаровском муниципальном районе. В результате в течение последних пяти лет в крае отмечается стабильное улучшение состояния окружающей среды, подчеркнули в краевом центре экологического мониторинга.
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