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Санаторий "Уссури": изгнание из рая
С начала года 140 работников живут на мизерных авансах, не хватает денег на еду и одежду, нечего дать детям в школу и даже купить билет на рейсовый автобус, чтобы доехать до участковой больницы в соседнем селе. Люди доведены до отчаяния и могут в любой момент перекрыть пригородную автотрассу, чтобы заставить власти услышать себя.
Санаторий, расположенный в красивом пригороде Хабаровска и предназначенный поднимать людей на ноги после инфарктов, похоже, сам доживает последние дни. Корпуса разваливаются, медицинским оборудованием лечили еще Царя Гороха, территория пришла в запустение. А ведь именно здесь начинается Хехцирский заповедник - уникальнейший уголок природы южного Приамурья, который местные жители называют северным раем. Вокруг стоят такие кедры и сосны, что диву даешься, воздух - не надышишься. Но, к сожалению, целебного воздуха и природных красот мало, нужен еще и сервис соответствующий.
Санаторий построен в 1961 году, с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. По экспертным оценкам, для того, чтобы привести его в нормальное состояние, потребуется минимум 700 млн рублей. О таких деньгах здесь и не мечтают - хотя бы просто выжить! Задолженность по зарплате - 4,5 млн, налогам и страховым взносам - 18 млн, перед поставщиками товаров и услуг - 22 млн рублей.
Досье «Дальневосточного капитала»: Санаторий «Уссури» оказывает медицинские услуги по реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В нем действуют два терапевтических отделения, отделение реабилитации после хирургического лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, кардиологическое и неврологическое отделение, поликлиника и водолечебница. Здесь проходят лечение, в среднем, полторы тысячи человек в год. Владельцами АО «Санаторий «Уссури» являются Хабаровское краевое объединение профсоюзов (41,2 %), Федерация независимых профсоюзов России (11%) и около ста физических лиц (47%).
Чтобы прояснить свою дальнейшую судьбу, коллектив пригласил на встречу основного акционера в лице лидера Хабаровского крайсовпрофа Галину КОНОНЕНКО, председателя совета директоров АО «Санаторий «Уссури» Лилию НЕСТЕРОВУ, членов ревизионной комиссии общества. На собрании генеральный директор санатория Олег ЗАЙЦЕВ сообщил, что обострение ситуации вызвано изменением в законодательстве РФ. Из-за новых стандартов по реабилитации больных, под большую часть которых санаторий не подходит из-за слабой материальной базы, количество пациентов в «Уссури» резко уменьшилось и, как следствие, в разы сократилось финансирование со стороны Фонда обязательного медицинского страхования, являющегося главным источником оплаты медицинских услуг санатория.
ФОМС проавансировал санаторий на январь-февраль 2018 года в размере 5,4 млн рублей, но за этот период санаторий из-за отсутствия пациентов смог отчитаться только за 1,8 млн рублей, на освоение остальной части аванса уйдет еще несколько месяцев. По словам гендиректора, деньги в настоящее время поступают в основном от коммерческих пациентов, проводятся различные акции по продаже путевок, активно идет реклама, но этих средств не хватает для нормальной деятельности предприятия.
«Ситуация в санатории критическая, предбанкротная, без финансовых вливаний со стороны акционеров санаторий не сможет существовать, - заявил Олег Зайцев. - Об этом я говорил на заседании совета директоров, направлял письма основному акционеру, но до сих пор ничего не сделано».
В ответ на прямой вопрос участников собрания, окажет ли основной акционер финансовую помощь санаторию, Галина Кононенко ответила: «У профсоюзов денег нет». После такого ответа трудно представить, что на первомайской демонстрации она горячо ратовала с трибуны в защиту прав трудящихся, призывая собственников вовремя платить зарплату и соблюдать социальные гарантии. Работники санатория, в ответ на столь равнодушное отношение к себе профсоюзного босса, в полном составе вышли из рядов профсоюза, признав его существование для себя бессмысленным.
Спасти санаторий, по словам гендиректора, поможет только безвозмездная передача контрольного пакета акций АО «Санаторий «Уссури» правительству Хабаровского края, которое высказало заинтересованность в приобретении и модернизации санатория. Физические лица - владельцы акций (а это в основном работники санатория) - выразили согласие передать правительству свой пакет - около 10%. Однако Галина Кононенко отрицательно отнеслась и к этой идее. На вопрос работника санатория о безвозмездной передаче правительству края принадлежащих крайсов- профу акций, заданный на собрании, она ответила без обиняков: «Отдайте свою квартиру».
Обращения коллектива за помощью к губернатору Вячеславу ШПОРТУ и полпреду Юрию ТРУТНЕВУ о передаче санатория «Уссури» в ведение правительства Хабаровского края наткнулись на жесткую позицию крайсов- профа. Недавно президиум Хабаровского краевого объединения профсоюзов рассмотрел письмо правительства Хабаровского края о передаче пакета акций и принял отрицательное решение. Это тупик, банкротство предприятия надвигается с неумолимой силой.
Критическая ситуация в санатории возникла не в одночасье. Списывать все только на объективные обстоятельства не позволяют факты. С 2012 года «Уссури» вошел в систему обязательного медицинского страхования, в крае действовал принцип передачи пациентов с «койки на койку», в соответствии с которым больных из краевых кардиоцентра и больниц направляли на реабилитацию в санаторий. Ежегодно по всем линиям финансирования, прежде всего от ФОМС и ФСС, а также от коммерческой деятельности, предприятие зарабатывало до 100 млн рублей при потребности, по ценам 2017 года, в 90 млн рублей.
Как видно, деньги на нормальное функционирование и развитие у предприятия были, однако вместо этого накапливались долги, и еще больше ухудшалось состояние санатория. В том, куда уходили деньги, не исключено, предстоит разбираться правоохранительным органам. «Я недавно узнал, что в котельной сделан ремонт вентиляции. По документам он стоил 750 тысяч рублей, а на деле ничего не сделано», - рассказал директор котельной В. СТРИГИН.
Далеко не однозначной выглядит и сделка по продаже водозабора, который принадлежал санаторию и приносил пассивный доход. Мало того, что он был продан вдвое дешевле балансовой стоимости - всего за 26 млн рублей вместо 50 млн, так еще и деньги прошли напрямую к кредиторам. И это при наличии существовавшей на тот момент задолженности по зарплате и налогам. Сейчас за поставку воды приходится платить, что еще больше увеличивает долговые обязательства предприятия.
Контроль над предприятием со стороны руководящих органов общества тоже осуществлялся весьма специфично. В последние шесть лет генеральные директора менялись почти ежегодно, причем все они затем уходили «чистыми», хотя вопросы у коллектива и правоохранителей к ним были. После замены очередного не оправдавшего себя управленца председатель крайсовпрофа Галина Кононенко увещевала коллектив: подождите, новый директор все исправит. Но ничего не менялось.
Как подбирались кадры, остается большой загадкой. Взять хотя бы назначение предпоследнего директора Анатолия АКУЛОВА. Увидев, что интересы этого начальника выходят далеко за пределы производства, совет директоров быстро снял его с должности. Тем не менее, под его руководством кредиторская задолженность АО достигла 43 млн рублей.
Однако, несмотря на обескураживающие цифры, акционеры гасили любые попытки расследования деятельности прежних руководителей санатория. Ревизионная комиссия общества также смотрела на происходящее сквозь пальцы.
Надежда для санатория «Уссури» забрезжила в середине 2017 года после назначения генеральным директором Олега Зайцева, опытного менеджера, имеющего два высших образования: строительное и юридическое. Олег Зайцев пришел со своей командой (заместитель, финансовый директор, юрист), которой за полгода удалось сократить задолженность общества с 43 до 37 млн рублей.
В этот период были отремонтированы кухня и теплотрасса, в палатах стали появляться кондиционеры и новое медоборудование. Если бы, по словам Олега Зайцева, уровень финансирования в 2018 году остался прежним, то можно было бы говорить о начале выздоровления «Уссури». Однако вместо благодарности со стороны собственников, гендиректор, наоборот, регулярно получал от Галины Кононенко нагоняи за то, что избавился от корыстолюбивых «инвесторов», которых, по ее словам, она чуть ли не лично затягивала в санаторий. Отношения между главным акционером и гендиректором обострились.
Источник в правительстве Хабаровского края, знакомый с ситуацией, выразил недоумение по поводу нежелания профсоюзов передать санаторий в собственность правительства. Денег у профсоюзов не то чтобы на полномасштабное восстановление деятельности здравницы, даже на погашение текущих долгов нет. В то же время, краевое правительство заинтересовано в ее сохранении. Так в чем же дело? Как нынешние собственники собираются спасать санаторий? Ответов нет, а ситуация только усугубляется.
Часть коллектива - порядка 30 человек - уже уволилась, остальным, а это более ста человек, идти некуда. Они живут в селе Бычиха, для которого санаторий - градообразующее предприятие, и других рабочих мест здесь просто нет. Банкротство предприятия приведет к целому ряду негативных последствий. Хабаровский район, например, лишится крупного налогоплательщика, а регион в целом потеряет единственный профильный санаторий, специализирующийся на реабилитации кардиологических пациентов, которых меньше не становится. Это будет большая потеря для здравоохранения Приамурья и удар по имиджу профсоюзов и властей края.
Павел ЛЕБЕДЕВ
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