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Тысячи хабаровских предпринимателей оказались должниками по пенсионным платежам
Проблема возникла по причине некорректной выгрузки данных от Пенсионного фонда РФ в налоговые органы, сообщил уполномоченный по правам предпринимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов. И хотя она носит федеральный характер, в числе пострадавших оказались порядка трех тысяч предпринимателей из 53 тысяч зарегистрированных в Хабаровском крае.
Налоговая инспекция, к которой перешли функции администрирования пенсионных страховых платежей зачислила их в должники в то время, как они добросовестно перечислили все необходимые платежи. В результате счета этих компаний были блокированы, деятельность парализована.
В Законодательной Думе Хабаровского края состоялось совещание, на котором обсудили проблемы, возникшие у предпринимателей в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование, сообщает пресс-служба ведомства.
Руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Хабаровскому краю Сергей Ефремов отметил, что тем, кто попал в такую ситуацию, пришлось столкнуться с отказами в выдаче этих справок, необходимых, в частности, для процедуры лицензирования, участия в тендерах.
«Если деньги были взысканы в связи с технической ошибкой, они будут возвращены предпринимателям с учетом компенсации, предусмотренной налоговым кодексом, за то время, которое взносы, взятые вторично, находились в бюджете. По нашей оценке данная проблема должна решиться в ближайшее время», – сообщил он на совещании.
Заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Хабаровскому краю Татьяна Костюк обозначила, что между ведомствами существует тесное взаимодействие и обмен информацией, однако главная проблема – это программное обеспечение, которое должно поступить от вышестоящих органов. По ее словам, по каждому плательщику, подавшему обращение, проводится индивидуальная проверка.
«На сегодняшний день осталось «отработать» около 140 предпринимателей, выявленных вместе с налоговыми органами. Наша задача – сделать это оперативно», - отметила Т. Костюк.
«С учетом ситуации списания денежных средств со счетов законопослушных предпринимателей, необходимо правительству края проработать вопрос о возможности оперативной помощи из фонда поддержки предпринимателей Хабаровского края, ведь для отдельных предпринимателей это может быть вопрос жизненно важный», - предложила председатель постоянного комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Хабаровской краевой думы Наталья Пудовкина.
Олег Кульгин.
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