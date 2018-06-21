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На Дальнем Востоке рыбные порты дожили до оброка
Росрыболовство через свое подконтрольное государственное предприятие ФГУП «Нацрыбресурс» (НРР) планирует забрать или разорить бизнес ряда портовых предприятий Дальнего Востока. Коммерческое предложение кабального характера, больше похожее на рэкет 90-х годов, предприниматели Дальнего Востока уже получили, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
В адрес нескольких предприятий отрасли, в том числе в один из основных в стране рыбных портов - ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», - пришла бумага, вызвавшая недоумение на грани шока у акционеров, руководства и специалистов ВМРП. Согласно этому письму (копия имеется в распоряжении «ДК») предприятию вместо проверенной временем и международной практикой аренды предлагается два абсолютно новых варианта использования государственных причалов.
В порты вернут феодализм
Оба варианта, предложенных «Нацрыбресурсом» стивидорам, предполагают, что ФГУП будет совершать швартовые операции, агентирование и бункеровку судов, очищать от мусора и снега причалы, выполнять диспетчерские функции по постановке к ним судов, а также текущий и капитальный ремонт причалов. Непонятно, что мешает ФГУП делать это уже сейчас, ведь все эти функции осуществляются десятками компаний в рамках гражданско-правовых отношений; агентирование, швартовка, уборка, правда, денег больших не приносят, а работать на конкурентном рынке не каждый сможет. Ну а капитальный ремонт причалов ФГУП «Нацрыбресурс» обязано было осуществлять и ранее, для этого аренда ему и платилась, но, видимо, «руки не доходили».
Оказалось, что весь смысл нововведения в том, что руководство ФГУП «Нацрыбресурс» (и, видимо, Росрыболовства) мечтает ввести для стивидоров самый настоящий оброк. Наверное, впервые в России экономическому субъекту - промышленному предприятию - кроме установленных законами налогов и сборов предлагается платить дань за свою текущую операционную деятельность мимо бюджета, в чей-то частный карман.
«Использование ОАО «Владморрыбпорт» причалов для оказания портовых услуг осуществляется после оплаты ФГУП «Нацрыбресурс» за предоставление причалов для погрузочно-разгрузочных работ, размер которой составляет до 100 рублей за тонну переваливаемого через причал груза», - написано в документе. Взамен изъятия многократно больших сумм у предприятия чиновники «великодушно» снимают обязанность по оплате аренды причалов.
Чтобы наши читатели понимали масштаб аппетитов коммерсантов-чиновников, приведем некоторые данные. Грузооборот ОАО «ВМРП» в 2014 году - 3,4 млн тонн. Арендная ставка за причалы, согласно независимой оценке, установленной в суде, - около 40 млн рублей в год, оплачивается портом регулярно даже в отсутствие подписанного договора.
Операционная прибыль ОАО «ВМРП» за 2014 год (до уплаты налога на прибыль) - 250 млн рублей, около 73,5 руб./тонна, налог на прибыль - 50 млн рублей.
Таким образом, кто-то вполне «грамотно» посчитал, сколько средств можно отобрать у динамично развивающегося приморского предприятия, перераспределив всю его прибыль в свою пользу. 300 млн рублей вместо 40 млн рублей - интерес понятен даже школьнику.
Благими намерениями…
Заметим, что второй вариант, предложенный генеральным директором ФГУП Игорем ИВЛЕВЫМ, отличается «тонкой иронией» в смысле демонстрации заботы о рыбной отрасли. А именно: в нем «Нацрыбресурс», помимо перечисленных в первом варианте «полномочий», хочет лишить портовиков права обрабатывать рыбопродукцию, чтобы самостоятельно проводить погрузочно-разгрузочные работы в «рыбном секторе» и содержать соответствующую припортовую инфраструктуру (холодильники, хранилища и т. д.), которая сейчас находится в собственности порта. Каким образом он планирует получить право оперативного управлениями частной собственностью компании, господин Ивлев также расшифровывает в этом документе. ОАО «ВМРП» должно отдать инфраструктуру рыбного сектора за плату, равную налогам за имущество и землю. То есть для предприятия это значит отдать бесплатно. При этом за перевалку других грузов вне «рыбного сектора» порт все равно должен платить ФГУП «дань» в размере 100 рублей за тонну.
Чтобы коммерческое предложение по введению «оброка» было услышано в нужной тональности, глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ собирает в марте в Москве специальное совещание. На нем чиновники прямо говорят об использовании рычагов влияния на частный бизнес для достижения нужных им результатов.
«На сегодняшний день единственным рычагом влияния на собственников портов остаются причальные сооружения, которые находятся в федеральной собственности. Из 112 километров причальных стенок гидротехнические сооружения протяженностью 21 километр находятся в ведении ФГУП «Нацрыбресурс», - сказано в официальном пресс-релизе Росрыболовства. О том, что большинство причалов в России благополучно переданы ФГУП «Росморпорт» в долгосрочную аренду профильным предприятиям, то есть портам, и обеспечивают основу портовой отрасли страны без каких-то «рычагов» и «оброков», пресс-релиз умалчивает.
Чего стоит только открывающий пресс-релиз тезис: «Рыбные порты за последние годы практически потеряли свою специализацию, на перевалку рыбы в них приходится не более 5% от всего грузооборота. Ключевые для отечественной рыбной отрасли порты Владивостока и Находки сокращают обработку рыбных грузов, операторы портов допускают деградацию припортовой инфраструктуры, необходимой для перевалки рыбы». И это при том, что все рыбные грузопотоки региона, стабильные с 1990-х годов, без каких-либо проблем ежегодно переваливаются как в специализированных портах, так и в универсальных.
Член совета директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» Денис САРАНА уверен, что коммерческие инициативы Ильи Шестакова и Игоря Ивлева имеют антигосударственную направленность, не соответствующую целям страны.
«Порт не сможет согласиться на такие условия, так как это лишит компанию всей прибыли и сделает ее неконкурентоспособной. Тарифы порта в угоду Росрыболовству мы поднять не можем: рынок не позволит да и подорожания рыбы мы не хотим. В 2014 году порт обработал 3,4 млн тонн грузов. Теперь этот грузовой поток предлагается облагать неким сбором, поступления от которого пойдут на счета ФГУП. Каким образом «Нацрыбресурс» будет распоряжаться деньгами - нам непонятно. До сих пор это было их собственное дело, как коммерческого предприятия, тратили все деньги на себя, в причалы и вообще в отрасль они не возвращались. Также отмечу, что правительство РФ наделило Росрыболовство правом регулировать отношения в сфере рыболовства, но никогда не ставило задачу этому ведомству заниматься грузовыми работами в рыбной отрасли или создавать «параллельный бюджет», наполнение которого происходит с помощью поборов. У нас в государстве есть Налоговый кодекс и Минфин, вот туда мы все налоги и перечисляем. По существу, предложения «Нацрыбресурса» сводятся к необоснованному перераспределению существующей выручки портов на свои счета под лозунгами «повышения эффективности», это лишит предприятия (которым «не повезло» оказаться на их причалах) инвестиционной привлекательности и перспектив развития», - утверждает Денис Сарана.
Треть прибыли вынь да положь
В том, что финансовые ожидания Шестакова и Ивлева от изменения схемы управления государственным имуществом разорят рыбные портовые предприятия, уверены представители этого бизнеса во всех регионах, попавших поневоле в сферу влияния этого чиновничьего спрута. Как сообщает издание «Коммерсант», «совладелец и гендиректор стивидора, работающего в камчатском порту, «КМП-Холод Лтд.» Александр КРИВОШЕЕВ полагает, что предложения с новым форматом работы от НРР получили почти все стивидоры Дальнего Востока, осуществляющие деятельность на причалах, которые контролирует ФГУП. Господин Кривошеев не видит смысла продолжать работу на предложенных НРР условиях. «140 рублей за тонну переваленного груза - это более 30% прибыли, кроме того соседний порт, который находится в ведении Росморпорта и также переваливает и хранит в своих холодильниках рыбу, получает конкурентное преимущество, так как платит за аренду 800 тыс. рублей в год», - объясняет топ-менеджер. По его подсчетам, плата НРР за право использования причалов в год составит около 10 млн рублей.
Активность главы Росрыболовства в наполнении счетов НРР эксперты пока ничем объяснить не могут. Очень странно «развивать» предприятия отнимая у них прибыль - основной источник инвестиций в текущих условиях. Но они напоминают о поручении президента России Владимира ПУТИНА, в котором правительству указано «определить порядок предоставления находящегося в его ведении имущества в долгосрочную аренду отечественным предприятиям рыбохозяйственного комплекса». То есть вопрос об аренде вроде бы вообще не стоит, нужно лишь уточнить порядок ее оформления, с учетом действующего Закона о морских портах.
Можно ли считать исполнением поручения правительством то, что теперь Росрыболовство якобы разрабатывает «положение об использовании гидротехнических сооружений, которое предусматривает введение платы за перевалку груза, или заключения в рамках самостоятельной эксплуатации НРР договоров по оказанию портовых услуг и погрузочно-разгрузочной деятельности по установленным тарифам»? Денис Сарана считает, что это полное искажение реальности в отрасли. По его словам, все действия ведомства сводятся к попытке организовать заработок чиновникам на вверенном им имуществе. «Вспомним скандальную историю с агентом «Нацрыбресурса» («Глобойл Терминал») в прошлом году - так эти «пиджаки» вообще хотели половину выручки порта! Спасибо нашему губернатору и президенту - отбились, - вспоминает предприниматель - Сейчас переговоры идут на официальном уровне, но посыл, к сожалению, тот же. Надеюсь, отобьемся и в этот раз».
Присутствовавший на мартовском совещании в Росрыболовстве президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Георгий МАРТЫНОВ отмечает, что представители всех четырех «морских» дальневосточных регионов - Магадана, Камчатки, Сахалина и Приморья - высказались против предложенных НРР вариантов использования ГТС и однозначно требовали аренды причалов для своих предприятий. Были приведены многочисленные факты, что именно отсутствие долгосрочных отношений с государством мешает инвестициям предприятий и приводит к деградации причалов на всем Дальнем Востоке. На кону тысячи рабочих мест, сотни миллионов налоговых отчислений и инвестиционный климат на создаваемых государством территориях опережающего развития и в «свободном порту Владивосток». Поэтому хотелось бы ожидать, что защитить традиционную отрасль реальной экономики и урезать финансовые аппетиты Росрыболовства помогут не только судебная власть и губернатор Приморского края, но и Минвостокразвития и полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке.
Юрий МОРОЗОВ.
Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2015 год.
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