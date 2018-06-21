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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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23 Апреля 2015, 17:18 | Часовой пояс
Правительство утвердило для господдержки шесть инвестпроектов в ДФО
Шесть инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, которые получат государственную поддержку, будут реализованы с общим объемом частных инвестиций в 127 млрд рублей, сообщил вице-премьер и полномочный представитель президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ на совещании у Дмитрия МЕДВЕДЕВА.
Трутнев поблагодарил главу правительства за поддержку инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Будет реализовано шесть инвестпроектов, «в которые 52 млрд (40%) рублей уже вложены инвесторами. Объем планируемых государственных средств - 16,8 млрд», сказал он.
«В результате до 2025 года будет получено 89,5 млрд рублей налоговых сборов. То есть бюджетные инвестиции за этот период окупятся пятикратно», - сказал Трутнев, напомнив, что на сегодняшний день 11 инвестиционных проектов на Дальнем Востоке находятся в высокой степени готовности.
Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2015 год.
Теги: инвестиции налоги
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