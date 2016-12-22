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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточная таможня дает добро и ответы
Чуть более года назад в Дальневосточном таможенном управлении (ДВТУ) сменился начальник: вместо Сергея ПАШКО, который стал руководителем Южного таможенного управления, на Дальний Восток перебрался Юрий ЛАДЫГИН, ранее работавший начальником Сибирского таможенного управления. Начало работы Юрия Ладыгина совпало с запуском в регионе новых инструментов развития - Свободного порта Владивосток (СПВ) и территорий опережающего развития (ТОР), отладка механизмов которых сейчас в самом разгаре.
О том, зачем будущие таможенники проходят проверку на полиграфе, когда пункты пропуска перейдут на круглосуточный режим работы и стоит ли ждать снижения пошлин на японские иномарки, Юрий Ладыгин рассказал на встрече с коллективом «Дальневосточного капитала».
- Юрий Михайлович, в июне исполнился год вашей работы на Дальнем Востоке. До этого вы отработали в Новосибирске, еще ранее - в Ростове, Краснодаре, Челябинске и Магнитогорске. То есть, можно сказать, обошли чуть ли не полстраны за последние 11 лет. Где было сложнее всего?
- Везде нелегко. Может быть, в Сибири несколько спокойнее. Дальний Восток, в свою очередь, поражает своим темпом. Работать здесь сложно, но интересно. А сейчас, когда такое внимание региону уделяется руководством страны, еще и престижно.
Всего у нас 10 таможен, одна из них - Оперативная. Она отвечает за оперативную составляющую, за правоохранительный блок всего региона. Все таможни подчинены начальнику ДВТУ, при этом в каждой таможне имеется свой правоохранительный блок - сотрудники, которые занимаются оперативной работой, уголовными и административными делами.
Также на Дальнем Востоке действует 44 пункта пропуска, есть еще 16, которые не работают, но это связано с особенностями текущего момента. Таможенных постов - 47. Полный штат ДВТУ на данный момент составляет 4427 человек. Укомплектованность - 95%.
У нас есть служба по противодействию коррупции, ее подразделения есть в каждой таможне. Она занимается выявлением и предотвращением фактов коррупционных проявлений среди личного состава ДВТУ, а также совместно с кадровой службой профилактикой правонарушений.
- Считается, что решить проблему взяточничества и коррупции можно высокими зарплатами. Как с этим обстоит дело в таможенных органах?
- Инспектор у нас - федеральный государственный служащий, его денежное содержание начинается с 25 тыс. рублей в месяц. Начальники отделов получают от 40 тыс. рублей в месяц. В северных районах, конечно, добавляется региональный коэффициент.
- Президент Владимир ПУТИН, выступая на Восточном экономическом форуме, объявил, что с 1 октября СПВ и таможенные органы переходят на работу по принципу «одного окна» и в круглосуточном режиме. Готовы к новому принципу работы?
- Действительно, с 1 октября мы переходим на круглосуточную работу. Это все четко прописано в 22-ой статье федерального закона об СПВ - «Особенности осуществления контроля при пропуске лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в пунктах пропуска свободного порта Владивосток». Естественно, что мы узнали эти требования еще год назад и все это время готовились. Но эти правила действуют только на территории Приморья.
- Переход на круглосуточный режим в любом случае потребует дополнительного кадрового усиления. Как это будет решаться на практике?
- В круглосуточном режиме будут работать, как я уже упоминал, пункты пропуска Приморья. Был проведен ряд организационно-штатных мероприятий, которые позволили нам высвободить 57 человек из внутренних резервов, в том числе за счет внедрения современных технологий.
В более сложном положении оказалась Уссурийская таможня, которой достались все сухопутные пункты пропуска. Напомню, что недавно мы ликвидировали Хасанскую таможню путем присоединения к Владивостокской и Уссурийской таможням. На практике мы ликвидировали лишь управленческий аппарат таможни, все таможенные посты остались, все пункты пропуска работают. Просто сухопутные пункты пропуска Хасанской таможни отошли к Уссурийской таможне, морские - к Владивостокской.
Самое сложное в организации круглосуточной работы - обеспечить работу сухопутных пунктов пропуска. Мы нашли минимально необходимое количество должностных лиц, которые должны будут обеспечивать работу и ночью на первом этапе. Но здесь есть свои нюансы. Пока нет решения китайской стороны о переходе на круглосуточный режим работы.
Поэтому ночью мы будем выводить дежурные смены, для того чтобы они занимались обработкой документов - рутинная работа, и ее все равно нужно делать. Кстати, мы уже давно два-три раза в неделю из-за большой загруженности продлеваем работу на сухопутных пунктах пропуска, особенно на пункте пропуска «Пограничный».
С 1 октября и на всех морских пунктах пропуска таможня будет работать круглосуточно, для того, чтобы контролировать прибытие судов и разгрузку, закрывать и открывать транзит, размещать товары в зонах таможенного контроля. Все предварительные операции до подачи декларации будут выполняться полностью. Таким образом мы снимем все вопросы.
На воздушной границе мы уже давно работаем в круглосуточном режиме. Также и на железнодорожном пункте пропуска «Пограничный».
Что касается «одного окна» - напомню, это означает, что в пункте пропуска останутся только пограничные и таможенные органы, - в настоящий момент мы ожидаем выхода постановления правительства РФ, которое определит, какие функции будут переданы таможенным органам от других контролирующих органов.
Еще одна проблема - наши сухопутные пункты пропуска, к величайшему сожалению, не обустроены должным образом. Я не хочу сказать, что сейчас все плохо. Все работает, и с текущей нагрузкой контролирующие органы справляются. Но мы надеемся, что запланированная реконструкция произойдет, и тогда жить будем по-другому. Более цивилизованно, чем сейчас.
- Вы говорите, что вам перейдет функционал ряда контролирующих органов?
- Мы уже так работаем с Россельхознадзором и Роспотребнадзором, осуществляем документальный контроль: то есть все документы в любом случае попадают к нам. В настоящее время мы не делаем отбор проб и образцов, не даем заключение - это делают специалисты уполномоченных ведомств. Но если законодатель примет такое решение, будем исполнять...
- Новые инструменты развития ДФО привлекают инвесторов, в том числе сокращением платежей, как налоговых, так и таможенных. Не много ли государство потеряет от этого?
- Я абсолютно убежден, что федеральный закон «О свободном порте Владивосток» не должен повлиять на взыскание таможенных платежей. Режим СПВ введен прежде всего для развития нашей территории. При развитии экономики не может не развиваться внешнеторговая деятельность, сегодня эти процессы плотно увязаны. Точку зрения таможни я озвучил во время выступления на круглом столе на Восточном экономическом форуме.
(Более подробную информацию о применении таможенной процедуры СТЗ см. на сайте ДВТУ - Прим. ред.).
- В последнее время много говорится о концепции развития международных транспортных коридоров (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2».
- По коридорам «Приморье-1» и «Приморье-2» поток, честно скажем, пока незначительный. Но в этом году отмечен рост в 3-3,5 раза. За 8 месяцев через МТК «Приморье-1» перемещены 132 товарные партии (11,3 тыс. тонн), через «Приморье-2» - 284 товарные партии (3,4 тыс. тонн).
В одном из выступлений бизнеса было озвучено, что таможня до 100 часов задерживает вагоны на границе. Не так! После этого я отдал поручение фиксировать поминутно, когда мы получили документы и когда их сдали. Оказалось, что это занимает около 30 минут!
Уверяю вас, мы сейчас отслеживаем каждую партию, любая заминка у нас разбирается. Но реальных задержек у нас в этом году не было ни по «Приморью-1», ни по «Приморью-2».
- Приморье считается одним из самых автомобильных регионов России благодаря рынку подержанных иномарок из Японии. Однако этот сегмент местной экономики сначала крайне болезненно перенес повышение таможенных пошлин, затем рост курса валют. На ваш взгляд, стоит ли ожидать в перспективе снижения пошлин в расчете на увеличение объемов ввозимых автомобилей?
- Любое государство заинтересовано в том, чтобы по его дорогам ездили «свежие» автомобили. Действительно, на Дальнем Востоке ввоз автомобилей из Японии сократился в 3-4 раза, в зависимости от марок и моделей. Но сказать, что в связи с этим будут снижены таможенные пошлины, я не могу. В рамках ВТО снижение будет, но оно будет не столь значительным. И возвращения к тем временам, когда в Приморье очень многие торговали автомобилями, наверное, уже не будет.
- Новые экономические реалии уже приводят к конфликту интересов государства и бизнеса. Предпринимателей призывают быть патриотами. Но бизнесу сегодня выживать тоже непросто…
- Наступил момент, когда только совместными усилиями государства и бизнеса можно переломить ситуацию и выйти на точки экономического роста. И тут без взаимных уступок не обойтись.
Фото РИА PrimaMedia.
Олег КЛИМЕНКО.
Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2016 год.
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