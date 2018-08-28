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Понедельник| 10 Сентября, 08:04 |
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"Якутия" соединит Камчатку с Токио
Авиарейсы будут выполняться два раза в неделю с 15 июля по 15 августа. Всего запланировано выполнение 9 чартеров. Время в полете составляет около 3,5 часов.
«Прямой рейс в Токио имеет важное значение для Камчатки и является одним из основных способов доставки японских туристов. За период 2014 года край посетило около 1300 туристов из Японии», - прокомментировал руководитель агентства по туризму Камчатского края Геворк ШХИЯН. Он подчеркнул, что Япония является одним из основных туристических партнеров Камчатского края. Японских туристов привлекают: экологический туризм, посещение этнографических деревень, природных парков, наблюдение за альпийскими цветами, птицами, треккинг у подножия вулканов, восхождения, сплавы с рыбалкой.
Жители Камчатского края также смогут воспользоваться чартерными авиарейсами и посетить столицу Японии - Токио.
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