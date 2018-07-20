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Китай распробовал артезианскую воду с Камчатки
В течение 2018 года завод планирует выпустить 10 млн бутылок объемом 0,5 литра. Производственная мощность предприятия - 6 тысяч бутылок в час. В ближайшие два года планируется увеличить этот показатель в несколько раз.
«Учитывая политику и задачи Правительства РФ по формированию комфортной экспортно-ориентированной среды в регионах страны, этот проект является особенно значимым для Камчатского края. В регионе создается новая экспортно- ориентированная отрасль, не существовавшая до настоящего времени в составе экономики края», - сказала руководитель агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края Оксана ГЕРАСИМОВА.
Природная артезианская вода добывается на сопке Петровской в Петропавловске-Камчатском из скважины глубиной более 170 метров. В процессе производства она проходит очистку микрофильтрацией, подвергается бактерицидной обработке ультрафиолетовыми лампами и насыщается ионами серебра.
Месторождение Камчатского края перед началом поставок воды в Китай прошло жесткий отбор. Сторона Поднебесной несколько лет изучала воду в Приморье, в Хабаровском крае, на Камчатке и на Сахалине. Вода с месторождения на Петровской сопке оказалась наиболее высокого качества, и на 30 % чище, чем предусмотрено нормами Всемирной Организации Здравоохранения.
«Уникальность условий реализации проекта в том, что все работы по добыче, очистке и разливу воды, а также по отгрузке продукции, проводятся в радиусе не более 1,5 км. Кроме того, используемые преформы, крышки и этикетки для продукции - только российского производства, то есть с Камчатки вывозится не сырье, а готовый продукт с высокой добавленной стоимостью, который в Китае будет продаваться в VIP-сегменте питьевой воды», - сказал генеральный директор ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» Дмитрий ПРИЙДУН.
Досье «Дальневосточного капитала»: В марте 2018 года ООО «Аквамарин» и ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» подписали контракт сроком на 5 лет с «COFCO Coca-Cola Beverages Ltd» на поставку бутилированной негазированной артезианской воды с Камчатки. «COFCO Coca-Cola Beverages Ltd» - одна из крупнейших китайских компаний, более 20 лет входит в список Fortune Global 500 с годовым оборотом свыше $60 млрд. В течение 5 лет компания планирует нарастить годовой объем заказов с 15 до 300 млн литров бутилированной воды. Госкомпания производит и реализует газированные напитки, сок, чай, кофе и питьевую воду. Предприятия COFCO Coca-Cola по розливу находятся в Пекине, Шанхае, Гуандуне, Ханчжоу, Нанкине, Цзянси и Синьцзяне. «COFCO Coca-Cola Beverages, Ltd.» работает как дочерняя компания China Foods Limited.
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