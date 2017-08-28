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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 8, 2017
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29.08 |На ВЭФ во Владивостоке ожидается рекордный инвестиционный портфель
29.08 |Во Владивостоке определили гостиницы для участников ВЭФ
29.08 |В Приморье сняли и продали первый мед с "дальневосточного гектара"
29.08 |В Приморье создан технопарк по переработке и обогащению угля
22 Августа 2017, 17:22Андрей ЛЕВЫКИН, директор Дальневосточного филиала компании "МегаФон": Развитие телеком-технологий способствует росту качества жизни дальневосточников Для комплексного развития Дальнего Востока необходима современная инфраструктура, в том числе - телекоммуникационная. О том, насколько жители Востока России обеспечены услугами связи и доступны ли им передовые телеком-технологии, "ДК" рассказал директор Дальневосточного филиала компании "МегаФон" Андрей ЛЕВЫКИН.
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28 Августа 2017, 13:52 | Часовой пояс
Участников ВЭФ приглашают на Камчатку
В рамках Восточного экономического форума - 2017 с 8 по 10 сентября состоится постконференция на Камчатке, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.
Гостям предлагают познакомиться с природным, экономическим и инвестиционным потенциалом Камчатского края. В программе постконференции презентация инвестиционных возможностей Камчатского края, встречи «без галстуков» с представителями власти и бизнес-сообщества (В2В), знакомство с достопримечательностями, уникальной природой, традициями Камчатского края.
Постконференцию проводит АО «Корпорация развития Камчатского края» при содействии правительства Камчатского края и при информационной поддержке фонда «Росконгресс».
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2017 год.
Теги: ВЭФ Росконгресс
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