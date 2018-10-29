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Горнопромышленники Камчатки хотят перемен
В числе первых на повестке стоял вопрос законодательного отнесения объектов ведения горных работ к категории объектов капитального строительства. По мнению представителей крупнейших предприятий отрасли, с производственной точки зрения совершенно непродуктивно приравнивать рудники и карьеры к объектам капитального строительства, расположенным в черте населенных пунктов, как в настоящее время регламентирует Градостроительный Кодекс.
Представители горнорудной отрасли обозначили и текущее положение дел с контрольно-надзорной деятельностью в их отношении. По мнению бизнеса, далеко не всегда проверки в отношении них являются обоснованными, а зачастую и вовсе создают серьезные препятствия для полноценной работы.
«Для меня принципиально важно, чтобы на нашей территории создавались рабочие места, люди могли стабильно работать, получать заработную плату и пополнять бюджет края налоговыми отчислениями. Поэтому мы всегда будем защищать тех, кто работает в реальном секторе экономики, от неоправданных претензий. В то же время есть правила, и их нужно соблюдать. Это как раз то, что называется ответственность бизнеса» - высказал свое мнение губернатор.
Представители горнопромышленной ассоциации Камчатки, в свою очередь, приняли решение подготовить программу участия предприятий горнопромышленного комплекса в социально-экономических мероприятиях края на предстоящие два года.
Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2018 год.
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