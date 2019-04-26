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Камчатка встраивается в транзит СПГ
Он позволит перегружать газ по Северному морскому пути из морского порта Сабетта в Обской губе в страны АТР, сообщается на сайте правительства Камчатского края.
В рамках проекта построят два плавучих хранилища СПГ, подходной канал в Бечевинской бухте, причал портового флота. Создадут на Камчатке и систему для обеспечения безопасного движения судов. Также будет решаться вопрос газификации региона за счет образующегося при транспортировке отпарного газа.
Как отмечается в сообщении правительства России, реализация проекта позволит увеличить объем перевозки по СМП с 9,7 млн тонн в 2017 году до 31,4 млн тонн к концу 2026 года. Также в проект намерены привлечь около 70 млрд рублей частных инвестиций.
На создание портовой инфраструктуры в Бечевинской бухте Минвостокразвития готово выделить 5,2 млрд рублей. Общий объем государственных и частных инвестиций в строительство составит 108 млрд рублей, 69,5 млрд из которых составят частные инвестиции. Для работы с иностранными судами, которые будут подходить к терминалу для перевалки сжиженного природного газа, компания «НОВАТЭК» хочет расширить границы морского порта Петропавловска-Камчатского на акваторию Бечевинской бухты.
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