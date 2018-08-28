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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 30 Августа, 03:12 |
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СПГ оживит Севморпуть
По словам главы кабинета министров, создание комплекса по перевалке сжиженного природного газа на Камчатке позволит утроить объемы перевозок по Северному морскому пути, нарастить экспорт в Азиатско-Тихоокеанский регион, а также реализовать проект по газификации Камчатского края.
«Создание такого транспортно-логистического узла позволит решить сразу несколько важных задач: значительно нарастить экспорт нашего СПГ в Азиатско-Тихоокеанский регион; ожидается, что объем перевозок по Северному морскому пути здесь утроится, и путь перейдет на круглогодичную загрузку, – сказал Дмитрий Медведев. – Также это позволит обеспечить заказами российских судостроителей – планируется построить десять танкеров-газовозов ледового класса. Кроме того, есть достаточно интересная идея по газификации Камчатского края».
Успешная реализация проекта связана и с поддержкой со стороны государства. Речь идет о создании объектов инженерной и портовой инфраструктуры, в том числе – о мерах по углублению дна и сооружению системы защиты от цунами.
Прорабатывается вопрос о включении комплекса и прилегающей акватории в границы ТОР «Камчатка».
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