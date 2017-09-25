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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 12 Октября, 06:07 |
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Камчатка: на чем базируется оптимизм
Край представил инвесторам порядка 30 проектов, отраслевая принадлежность которых свидетельствует о том, что на полуострове сегодня развивают различные сферы экономики. И уделяют особое внимание транспортному потенциалу региона. Определенные надежды здесь возлагают на новые механизмы поддержки инвесторов - территории опережающего развития (ТОР) и свободный порт Владивосток.
- Сегодня инвестиционный портфель Камчатки приближается к 190 млрд рублей. Мы достаточно оптимистично смотрим в будущее благодаря новым механизмам, которые применяются в рамках территории опережающего развития и свободного порта Владивосток. Они дали уверенность бизнесу в том, что можно вкладывать средства в развитие Камчатки, - оценивает инвестиционные возможности региона в интервью агентству «Интерфакс» губернатор края Владимир ИЛЮХИН.
Аэропорт примет хоть миллион
Строительство нового пассажирского терминала в аэропорту Петропавловска-Камчатского позволит главной воздушной гавани полуострова принимать до 1 млн пассажиров в год. Такой пассажиропоток здесь ожидают прежде всего за счет развития туристической отрасли. Тенденции, складывающиеся в этой сфере, дают возможность прогнозировать увеличение потока гостей на Камчатку, в том числе иностранных. Соответственно, нужно не только ставить цель превратить полуостров в туристическую Мекку, но и готовить отрасль к тому, чтобы все - от воздушных ворот до гостиниц - соответствовало современным требованиям.
И не только туризм, но и оживление деловой активности, развитие новых отраслей экономики - горнодобывающей, к примеру, - обеспечат увеличение пассажиропотока в регион. Да и сами жители полуострова давно нуждаются в более комфортных условиях обслуживания в домашнем аэропорту. Все это и определяет значимость строительства нового пассажирского терминала. Соглашение о совместных действиях в этом проекте на площадке Восточного экономического форума подписали министр транспорта России Максим СОКОЛОВ, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и генеральный директор АО «УК «Аэропорты регионов» Евгений ЧУДНОВСКИЙ. Стратегическим инвестором АО «УК «Аэропорты регионов» является группа компаний «Ренова», и его глава Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ также пожал руку участникам соглашения.
Как сообщает пресс-служба губернатора Камчатского края, «соглашение определяет основные направления и формы взаимодействия сторон. В дальнейшем все условия реализации проекта будут закреплены в дополнительных соглашениях, которые планируется подписать до конца октября. В них будут указаны конкретные объемы инвестиций, организационные и технические вопросы исполнения проекта».
Известно, что строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) площадью более 30 тыс. кв. м должно занять порядка сорока месяцев. А объем инвестиций оценивается в сумму свыше 7 млрд рублей. Проектом предусмотрены строительство нового пассажирского терминала, обустройство пункта пропуска через госграницу, строительство гостиницы на 120 номеров, цеха бортового питания и торгово-офисного центра.
«Аэропорты регионов» стали победителем конкурса на строительство пассажирского терминала на Камчатке, который завершился буквально накануне ВЭФ. По словам губернатора края, этому предшествовала большая работа, проведенная правительством региона и Корпорацией развития Камчатского края.
Действующее здание аэровокзала было построено более 50 лет назад и, очевидно, уже давно не обеспечивает необходимый уровень комфорта для пассажиров и самих работников аэропорта. При этом за последние годы на модернизацию самого аэропорта Камчатки из федерального бюджета по поручению президента России Владимира ПУТИНА было направлено почти 12 млрд рублей: здесь реконструированы взлетно-посадочная полоса, пассажирский перрон, места стоянки самолетов и рулежные дорожки, построены новый командно-диспетчерский пункт, аварийно-спасательная станция, дизельная котельная, а также смонтированы объекты радиотехнического, навигационного и светосигнального оборудования. Так что строительство нового пассажирского аэровокзала - это логичный шаг. При этом у частного инвестора уже есть определенный профит - государство выполнило свою часть работы: объекты аэродромного хозяйства, являющиеся его собственностью, готовы и обеспечат работу воздушной гавани на многие десятилетия вперед.
- Объем пассажиропотока в крае в последние годы растет. Сейчас аэропорт обслуживает более 600 тысяч пассажиров в год, планируем выйти на миллион. Будем прилагать к этому все усилия, - говорит Владимир Илюхин. - Помимо воздушных ворот необходимо создать и другую инфраструктуру, не только в аэропорту, но и в целом на Камчатке, чтобы люди сюда приезжали, чтобы развивалась туристическая отрасль.
- Думаю, и для нас, и для вас этот проект в целом амбициозный, знаковый, - комментирует совместные планы Виктор Вексельберг. - Мы бы хотели его реализовывать не только как проект по строительству аэровокзала. Обязательно должен быть и гостиничный комплекс, и грузовой терминал. Мы ко всему готовы, но, конечно, это потребует очень тесного взаимодействия. От нас с вами потребуется много усилий, и мне кажется, что при доброй воле сторон мы сумеем это реализовать.
В нужном месте
Вообще, транспортная инфраструктура была одним из важнейших вопросов в повестке дня работы камчатской делегации на ВЭФ. Объективно полуостров может и должен стать значимым звеном в развитии Северного морского пути (СМП), и это потребует существенной модернизации и строительства портовых мощностей. Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ обозначил интерес соседей по АТР к реализации проекта Севморпути. Это, собственно, подтверждали в своих выступлениях и представители бизнеса, а президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и вовсе назвал СМП одним из «девяти мостов» сотрудничества.
В этом контексте все более реальными становятся планы создания логистического морского хаба в Петропавловске-Камчатском, где бы концентрировались и перегружались на суда ледового класса грузы. Но бизнес не собирается ждать глобальных перспектив, а уже сегодня готовится к ним, решая насущные вопросы, планируя строительство новых портовых мощностей в интересах прежде всего рыбаков, и не только камчатских.
Масштабные работы по модернизации инфраструктуры одной из площадок главного морского порта региона стали предметом соглашения о взаимодействии, которое было подписано между губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным и руководителем Росрыболовства Ильей ШЕСТАКОВЫМ. И федеральная, и региональная власти продемонстрировали намерение поддерживать проект, который будет осуществлять резидент ТОР «Камчатка» ООО «Свободный порт Камчатка». Его генеральный директор Владимир АВРАМЕЦ и генеральный директор ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» Сергей ХАРЬКОВ также подписали соглашение. В документе федеральное ведомство зафиксировало обязательства до конца 2018 года реконструировать находящиеся в федеральной собственности причалы, обеспечив причальный фронт до 533,8 м и глубину причалов до 9,9 м.
Отметим, что готовность бизнеса инвестировать в развитие портовых мощностей Камчатки напрямую зависит и от действий ФГУП «Национальные рыбные ресурсы». Как известно, последние годы именно эта организация своим бездействием тормозила инвестиционные проекты, и не только на Камчатке, но и в Приморском крае, на Сахалине. То, что на ВЭФ заинтересованные стороны договорились о конкретных сроках и действиях, обнадеживает в том, что резидент ТОР сможет своевременно и в полном объеме реализовать свой проект.
Компания «Свободный порт Камчатка» планирует создать в порту новый терминал для перевалки и хранения контейнерных и генеральных грузов. В ближайшие два года она намерена реконструировать подкрановые пути, построить инженерные коммуникации, обустроить площадки перегрузочного комплекса на территории, прилегающей к причалам ФГУП «Нацрыбресурс».
В свою очередь, правительство Камчатского края готово обеспечить реконструкцию подъездной дороги, которая увеличит ее пропускную способность.
- Полтора года назад мы начали активную работу по приведению в порядок причальных сооружений в Авачинской бухте. Ряд объектов в главном порту края принадлежит «Нацрыбресурсу». Нам удалось вместе с инвесторами и Росрыболовством договориться о том, чтобы часть этих причальных сооружений привести в надлежащий вид. Общий объем заявленных инвестиций составляет порядка 1,8 млрд рублей. Есть участие с камчатской стороны - компании «Свободный порт Камчатка», плюс сам «Нацрыбресурс» и, конечно, Камчатский край. Наша ответственность - строительство подъездных путей. «Нацрыбресурс» в лице Росрыболовства будет осуществлять финансирование этого проекта. Наш камчатский инвестор будет осуществлять работы по приведению в порядок всей портовой инфраструктуры, - прокомментировал договоренности губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Губернатор обращает внимание на еще один важный аспект проекта ООО «Свободный порт Камчатка»: новые портовые мощности будут строиться в поселке Авача, что поможет вывести перевалку насыпных грузов за пределы центральной части города Петропавловска-Камчатского. Сегодня они обрабатываются именно в историческом центре - в ковше Авачинской бухты. Но Камчатка начинает активно развивать туризм, и центр краевой столицы, его береговая черта должны отвечать этому предназначению.
Прямая линия выгоды
В Камчатском крае сегодня на старте еще один крупный портовый проект, который реализует резидент свободного порта ООО «Терминал Сероглазка». Он позволит увеличить объем перевалки в собственном порту компании до 800 тысяч тонн в год, а также сформировать крупный морской рефрижераторный терминал на восточном побережье России и наладить прямые поставки грузов в порты Азии, Европы, США. Компания уже ведет строительство промышленного холодильника емкостью 15 тысяч тонн, а также заканчивает установку портального крана и дооборудование причала под приемку крупнотоннажных судов.
Камчатка - лидер по добыче рыбы не только в Дальневосточном бассейне, но и в стране. Рыбаки региона добывают около 1 млн тонн биоресурсов. И рыбохозяйственный комплекс полуострова активно развивается, став лидером в России по объему инвестиций в отрасль. По словам главы региона, за последние годы рыбаки вложили в береговую инфраструктуру больше 23 млрд рублей. Соответственно, наряду с перерабатывающими комплексами должна создаваться и логистическая инфраструктура.
- Мы заинтересованы в дальнейшем развитии этого логистического проекта на Камчатке. Речь идет о крупном современном рефрижераторном терминале, который даст камчатским производителям рыбопродукции прямой доступ к мировым товарным рынкам без необходимости перевалки во Владивостоке, - комментирует губернатор Камчатского края.
Резидент СПВ запускает прямые контейнерные перевозки с Камчатки в страны АТР в обход Владивостока и считает, что это позволит грузоперевозчикам сэкономить время, деньги и сохранить максимальный уровень качества перевозимой рыбопродукции. Логистический проект уже тестирует компания ООО «Терминал Сероглазка». В прямой тестовый рейс из Петропавловска-Камчатского в южнокорейский порт Пусан было решено отправить контейнеровоз Papa Mau, принадлежащий компании MCC Transport (судоходное подразделение международной компании Maersk Line). Судно, груженное 125 рефрижераторными 40-футовыми контейнерами с рыбопродукцией камчатских компаний, впервые отправилось в Пусан минуя Владивосток.
В дальнейшем прямую линию контейнерных перевозок в страны Европы и АТР планируют сделать регулярной, сообщил «ДК» директор компании «Терминал Сероглазка» Владимир ВАЛЬТЕР.
- Экономия транзитного времени при прямой транспортировке составит 6-7 дней, - добавил Вальтер. - Без дополнительной перевалки во Владивостоке лучше сохранится качество перевозимой рыбопродукции, а также сократятся расходы. Чтобы линия действовала регулярно, мы строим холодильник на территории терминала в Петропавловске-Камчатском. В результате рефрижераторные мощности по хранению продукции будут доведены до 20 тыс. тонн единовременно, а годовой объем перевалки рыбопродукции составит 300-350 тыс. тонн.
Когда проект заработает в полную силу, услугами компании смогут пользоваться не только камчатские рыбаки, отметил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин:
- Стоит сказать, что не только камчатский рыбный бизнес, но и другие рыбопромышленные компании Дальнего Востока, работающие в рамках охотоморской и беринговоморской экспедиций, заинтересованы в развитии регулярных прямых линий. В дальнейшем они также смогут переваливать груз здесь, что позволит им напрямую работать с потребителем, не заходя в другие порты Дальнего Востока.
Туризм: «звезды» гостеприимства
Об огромном туристическом потенциале камчатского региона всегда говорилось много, и сегодня можно отмечать, что туристская отрасль края демонстрирует хороший рост: по официальным данным, с 2014 по 2016 годы поток туристов на Камчатке вырос почти на 13% и достиг 200 тыс. человек.
Помимо активного позиционирования турпродуктов региона в России и за рубежом, на Камчатке развернули крупные стройки с туристическим акцентом и даже рассчитанные на потребность в гостиничном комплексе элитного класса. Так, в рамках режима свободного порта резидент ООО «Новый дом» возводит девятиэтажный гостиничный комплекс категории 4-5 звезд. Современная гостиница на 180 номеров расположится на улице Ленинградской, недалеко от озера Култучного. По словам инвесторов, помимо гостиницы в комплексе предусмотрены парковая зона, а также многофункциональный спортивный комплекс, которыми смогут пользоваться не только гости, но и в первую очередь жители региона. Проект предполагает также строительство офисных помещений, 25-метрового бассейна, sky-бара, спа, бани в корейском стиле, концертного зала на 600 мест. Общая площадь гостиничного комплекса - 218 тыс. кв. м, объем инвестиций - 1,3 млрд рублей. Инвесторы предполагают, что проект полностью окупится за 8 лет.
Первая очередь проекта, гостиничная башня, будет сдана в эксплуатацию уже в 2019 году. Сегодня ее возводят 150 человек, работающих в несколько смен. В целом, по словам инвестора, реализация проекта по объему выполненных работ уже достигла середины.
- К осени мы планируем закончить нижние этажи гостиницы, - отметил руководитель проекта строительства гостиницы в Петропавловске-Камчатском Дмитрий КОТОВ. - В марте следующего года гостиничная башня будет полностью построена. По замыслу архитектора, гостиничная башня будет выполнена в оригинальном дизайне: она будет напоминать вулкан с извергающейся лавой. Кстати, название будущей гостинице придумают сами жители полуострова, именно так решил инвестор.
Проект гостиничного комплекса предусматривает переменную этажность. Застройщик отмечает, что по техническим параметрам это здание можно назвать самым сложным на Камчатке: чтобы обеспечить сейсмологическую устойчивость комплекса даже при 9-балльном землетрясении, проектировщик как бы отделил друг от друга само здание и его фундамент.
По словам Котова, потребность в гостинице 4-5 звезд на Камчатке есть и была всегда, а вот самой гостиницы не было.
- Сегодня есть полное понимание, на какую категорию туристов будет ориентирована наша гостиница, - добавил Дмитрий Котов. - Основной инвестор выступает также владельцем вертолетного парка на Камчатке, так что поток туристов будет обеспечен: перевозки туристов парком осуществляются постоянно, в больших количествах.
Торгово-развлекательный центр гостиницы предоставит жителям региона еще более 70 рабочих мест. По словам инвестора, льготы, положенные резидентам СПВ, позволят выплачивать всем сотрудникам достойные зарплаты и существенно ускорят окупаемость проекта.
- Пока что мы не испытываем трудностей с привлечением сотрудников, но в дальнейшем нам будут нужны высококвалифицированные кадры для отделки комплекса, его обслуживания, - добавил Котов. - Возможно, придется привлекать людей из других регионов.
Энергетика: японский интерес
По словам губернатора Камчатского края, еще одним важным соглашением, подписанным камчатским правительством с потенциальными инвесторами в рамках ВЭФ-2017, стал документ, объединивший обязательства АО «РусГидро» и японских компаний Mitui (Токио) и Komai (Осака) по развитию на Камчатке альтернативной энергетики. Речь идет о строительстве на полуострове ветроэнергетических установок.
Такой опыт в регионе уже есть. Ветрогенераторные станции сооружены с помощью японских компаний на Командорах (о. Беринга) и в Усть-Камчатске, и они хорошо себя зарекомендовали, позволив в отдельных случаях сократить практически наполовину использование дорогого дизельного топлива.
- Это очень важно для нас. Камчатка - зеленая территория, и хотелось бы, чтобы в крае как можно меньше вреда наносилось окружающей среде. Ветропарк этому способствует, - заявил губернатор региона в интервью информационному агентству «Интерфакс».
P. S. После форума
На ВЭФ много времени было уделено вопросам улучшения инвестиционного климата в регионах Дальнего Востока. Одно дело - инициативы федерального центра: меры стимулирования бизнеса, новые механизмы - ТОР, СПВ, другое - усилия региональных властей по улучшению деловой среды, предложение мер поддержки инвесторам. Этот разговор продолжился уже по завершении ВЭФ на Камчатке, где прошло заседание Организационного штаба по улучшению инвестиционного климата под предводительством руководителя Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланы ЧУПШЕВОЙ.
По ее мнению, в Камчатском крае уже сформирован весомый портфель необходимых мер поддержки предпринимателей.
Досье «Дальневосточного капитала»: По данным Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края, сегодня в регионе действует около 40 мер финансовой поддержки малого бизнеса, фермеров и рыбопромышленных компаний. Так, в рамках государственной программы края предусмотрены порядка 10 видов субсидий для бизнеса, 6 видов микрозаймов, различные виды поручительства перед кредитными организациями. Кроме того, успешно работает консультационный центр по типу «одно окно». Офисы созданы в каждом муниципальном образовании. За 2016 год малому бизнесу дано более 3,4 тыс. консультаций. В настоящее время в регионе ведется активная работа по внедрению новых мер по поддержке бизнеса. Консультативную и методологическую помощь в решении отдельных вопросов, направленных на улучшение инвестиционного климата в регионе, оказывает Агентство стратегических инициатив.
- Мы всегда готовы совместно участвовать в этой работе. Мы ждем в Москве команду Камчатки на защиту проектов. Я знаю, что это будет дорожная карта по развитию туризма на Камчатке. Считаю это одним из ключевых направлений развития региона. Камчатка всегда может рассчитывать на нас. Думаю, что вместе нам удастся еще дальше продвинуться в той работе, которую ведут губернатор и правительство края, - комментирует Светлана Чупшева.
Фото Виктора ГУМЕНЮКА.
Лариса ЛАРИНА, Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.
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