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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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29 Мая 2019, 16:40 | Часовой пояс
Структура ГК "Норебо" увеличит инвестиции в терминал в 2,5 раза
Проект реализуется по соглашению об инвестиционной деятельности в Свободном порту Владивосток, заключенному ООО "Терминал Сероглазка" и АО "Корпорация развития Дальнего Востока".
ООО «Терминал Сероглазка» (входит в группу компаний «Норебо») инвестирует 2,2 млрд рублей в создание в Петропавловске-Камчатском морского рефрижераторного терминала по комплексному обслуживанию рыбопромысловых судов и организации перевалки рефрижераторных и сухих контейнерных грузов, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
Ранее планировалось, что общий объем инвестиций в проект составит около 876 млн рублей. Таким образом, с учетом корректировки, объем вложений возрастет в 2,5 раза.
Теги: Норебо Терминал Сероглазка
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21 Мая 2019, 17:36Туристическая магистраль По данным Минвостокразвития РФ, общее количество туристов, посетивших Дальний Восток в 2018 году, составило 6,9 млн человек, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. По статистике въездного туризма, Приморский край продолжает выступать лидером туристической отрасли макрорегиона и за 2018 год принял 4,5 млн туристов.