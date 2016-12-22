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Новое багажное отделение в аэропорту Елизова будет открыто в начале июня
Об этом Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин заявил в ходе выездного совещания по вопросам развития аэропортовой инфраструктуры.
«У нас готов проект нового здания аэровокзала, он уже прошёл государственную экспертизу. Но плановые сроки строительства - значительные. Начать стройку мы должны в этом году, но её завершение – это перспектива ближайших 3-3,5 лет. Чтобы улучшить качество услуг, предоставляемых нашим пассажирам, исходя из существующих площадей аэровокзала, в ближайшее время в аэропортовой инфраструктуре появится ряд изменений, - сказал Владимир Илюхин. – Прежде всего, будет построено новое багажное отделение, современное, отвечающее практически всем требованиям, в том числе по обслуживанию маломобильных групп населения».
В настоящее время выдача багажа в главном аэропорту Камчатки производится в здании площадью 150 квадратных метров, построенном более 20 лет назад. Небольшое помещение оборудовано пластинчатым транспортером длиной 19 метров. При максимальной нагрузке действующий павильон рассчитан на обслуживание до 100 человек в час. Но по прибытии на Камчатку воздушных судов большой вместимости получать багаж в действующем павильоне иногда вынуждены до 400 пассажиров одновременно.
Площадь нового временного павильона выдачи багажа составит 700 квадратных метров. Его построят по быстровозводимой технологии с использованием металлоконструкций. Для создания комфортных условий пребывания в помещении смонтируют системы отопления, кондиционирования и вентиляции. Пропускная способность нового павильона - 400 человек в час. Выдача сумок и чемоданов в нём будет осуществляться по пластинчатому транспортеру длиной 71 метр. В отделении предусмотрено наличие туалетных комнат. Чтобы пассажиры могли отдохнуть в ожидании багажа, в помещении установят кресла. Кроме того, приобретены около 100 тележек, на которых полученные вещи можно будет доставлять на привокзальную площадь.
Бригады подрядной организации сейчас готовят площадку для размещения нового отделения, занимаются прокладкой необходимых коммуникаций. Сдать объект планируется к началу пикового сезона отпусков - в период с 1 по 10 июня. На реализацию проекта из краевого бюджета направлено 52 миллиона рублей.
Серьёзные изменения в этом сезоне произойдут в схеме обслуживания вылетающих пассажиров. Благодаря переносу стоек регистрации, получать посадочные талоны и сдавать багаж граждане смогут до прохождения предполетного досмотра.
«Сегодня пассажиры приходят в аэровокзал за 2-3 часа, с багажом проходят досмотр, потом с этими же вещами идут на регистрацию. Багаж они сдают только там, но выйти обратно уже не могут - попадают в накопитель, который у нас очень маленький – 400 квадратных метров. Чтобы исправить ситуацию мы вынесем стойки регистрации вперёд. Благодаря этому пассажиры смогут регистрироваться на входе, сдавать багаж, а досмотр проходить потом. В ожидании рейса граждане смогут подниматься на второй этаж, где будет отремонтирован зал ожидания с билетными кассами и буфетом, смогут выходить на привокзальную площадь. То есть мы уйдём от столпотворения в "накопителе"», - рассказал заместитель Председателя Правительства Камчатского края Юрий Зубарь.
С целью увеличения площади «накопителя» из быстровозводимых конструкций будет построен временный павильон площадью 300 м2. Это позволит увеличить общую площадь зала ожидания вылетов до 700 м2.
Завершить работы по переносу стоек регистрации и увеличению площади зала ожидания вылетов планируется до конца года.
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