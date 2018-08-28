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13 Января 2014, 18:00 | Часовой пояс
На Камчатке в новую больницу вложат 8 миллиардов рублей
В этом году на Камчатке начнется строительство краевой больницы. Об этом губернатор края Владимир ИЛЮХИН заявил в ходе пресс-конференции, сообщает его пресс-служба. Это будет самая современная больница на Дальнем Востоке, утверждает губернатор.
Он напомнил, что проектно-сметная документация была разработана еще осенью 2011 года. В течение двух лет на деньги из краевой казны подготовили строительную площадку. Проект, оцененный в 8 млрд рублей, власти планируют реализовать с одним из российских банков. Ожидается, что лечебное учреждение построят за три года.
Губернатор также рассказал, что в будущем году может начаться строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Мильково, проект которого накануне прошел государственную экспертизу.
Теги: здравоохранение строительство
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