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На Камчатке реконструирован один из наиболее проблемных участков мильковской трассы
12 августа работу подрядчика по реконструкции участка 106 км – 112 км принял губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
«Реконструкция завершена досрочно. Участок принимаем на 3 месяца раньше даты, определённой контрактом, - отметил Владимир Илюхин. – Мы сегодня очень много усилий прикладываем для того, чтобы дорогу до Милькова «одеть» в асфальт. В этом году работы идут на трёх участках. Ещё по трём готовится конкурсная документация. Предполагаем, что через несколько лет мы завершим работы по укладке твёрдого покрытия на всей трассе. Нам ещё предстоит привести в порядок дорогу на Усть-Большерецк. Мы уже начали проектирование с тем, чтобы понять, какой объём работ там необходимо выполнить и подвести под это финансирование».
Участок 106 км – 112 км являлся одним из самых проблемных на мильковской трассе. Из-за «слабого» основания проезда полотно было подвержено постоянной деформации. Для устранения всех недостатков требовались полное переустройство конструктивных слоёв дороги и установка новых водопропускных труб. Реконструкция объекта была начата весной 2015 года. Подрядчиком работ выступило ООО «Устой-М».
«Для возведения земполотна мы производили выборку грунта на глубину от 1,5 до 4 метров, - рассказал директор ООО «Устой-М» Юрий Ломакин. - Новый грунт привозили из карьера. На обустройство земполотна в общей сложности ушло 197 тысяч кубометров гравийной смеси. Для улучшения водопропускного режима в основание дороги уложены 8 металлических гофрированных труб».
В рамках реконструкции был также отремонтирован мост через реку Сотохмоч. Строительные бригады усилили конструкцию перехода, обустроили на нём новую проезжую часть.
«Мост был построен более 30 лет назад. За время эксплуатации его грузоподъёмность была значительно снижена, - сообщил министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов. - Благодаря выполненным работам, в настоящее время переход соответствует всем нормативным показателям».
Асфальтобетонное покрытие дороги выполнено в 3 слоя, что обеспечивает высокие эксплуатационные показатели полотна и продлевает срок его службы. Верхний слой толщиной 5 сантиметров уложен на площади превышающей 50 тысяч квадратных метров.
К сдаче объекта на опасных участках дороги установлено барьерное ограждение общей протяжённостью порядка 6 километров и более 100 сигнальных столбиков. Кроме того, на участке поставлены 35 дорожных знаков и нанесена необходимая разметка. На 109 километре трассы подрядчик благоустроил площадку возле родника, расположенного вблизи проезжей части. На заасфальтированной и огороженной территории поставили крытую беседку для отдыха автомобилистов.
Досье "Дальневосточного капитала": Общая протяжённость трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково 308 километров. Работы по реконструкции производятся в рамках федеральной программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». В настоящее время в работе находятся участки 152 км – 170 км, 231 км – 249 км. Предстоящей осенью начнётся реконструкция участков 171 км – 181 км, 208 км – 219 км и 220 км – 230 км. Проекты на перевод в твёрдое покрытие оставшихся 30 километров трассы будут разработаны в 2017 году.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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