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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 05 Октября, 20:06 |
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На Камчатке будут диверсифицировать экономику
«Мы ищем новые элементы экономики, которые могли бы поддерживать краевой бюджет. Важную роль в решении этой задачи играет горнопромышленный комплекс. Развиваясь, он уже сегодня эффективно работает на Асачинском месторождении комбинат справляется с планом добычи более тонны золота в год. Только за 9 месяцев 2015 года ЗАО «Тревожное зарево», которое разрабатывает это месторождение, принесло бюджету Камчатского края более 300 миллионов рублей», - сказал Владимир Илюхин.
Прогноз добычи золота в 2015 году на Асачинском месторождении - 1,4 тонны, серебра - около 2,5 тонн. В целом же запасы золота оцениваются более чем в 16 тонн, серебра - почти в 33 тонны. На сегодняшний день месторождение дает почти треть всего драгметалла, добываемого в регионе.
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