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18 Января 2013, 14:21 | Часовой пояс
Назначен руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края
Руководителем Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края назначен Геворк Цолакович Шхиян.
Новый руководитель уже приступил к исполнению своих обязанностей. Распоряжение подписано Губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным 16 января 2013 года.
До своего назначения Геворк Шхиян возглавлял ООО ТК «Камчатинтур», входил в состав консультативных советов и рабочих групп, которые создавались при правительстве Камчатского края для решения насущных вопросов в туристской сфере.
Агентство по туризму и внешним связям приступило к работе. Его страничка размещена на официальном сайте Правительства Камчатского края в разделе «Исполнительная власть» - «Агентства», сообщает Официальный сайт Правительства Камчатского края.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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