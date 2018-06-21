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Налажено круглогодичное наземное сообщение между Петропавловском-Камчатским и Усть-Камчатском
Это стало возможным после ввода в эксплуатацию мостовых переходов через реку Камчатка в п. Ключи, строительство которых велось с октября 2012 года. Ранее в летний период здесь работала паромная переправа (только в дневное время), а зимой - понтонный мост.
«Полностью готовы три моста общей протяженностью 566 метров. Самый большой из них - через основное русло реки Камчатка - почти 300 метров. Их строительство обошлось в 2 млрд 100 млн рублей, - рассказал заместитель председателя правительства Камчатского края Юрий ЗУБАРЬ. - Это последний транспортный разрыв на пути между краевой столицей и Усть-Камчатском».
Строительство мостовых переходов было рассчитано на 3 года. Однако по поручению губернатора эти сроки были сокращены до двух лет. Что касается строительства новых мостов на территории Камчатского края, то основные усилия теперь будут сконцентрированы на автозимнике продленного действия Анавгай - Палана, а также в пригороде города Елизово, где планируется построить западный обход города с пересечением реки Авача в районе аэропорта.
Еще один значимый дорожный объект, открытый в начале декабря, - участок автозимника продленного действия Анавгай - Палана, соединяющего с. Тигиль и пгт. Палана в Корякии. Присутствовавший на мероприятии по случаю запуска автозимника губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН заявил, что развитие дорожной инфраструктуры полуострова останется приоритетом для правительства региона.
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