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Четверг| 23 Февраля, 05:24 |
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Морской рефрижераторный терминал построят на Камчатке
Благодаря реализации проекта в регионе будет создан инфраструктурный кластер с объемом частных инвестиций 709 млн рублей, задачи которого - обслуживание рыбопромысловых судов во время стоянки в порту и в рефрижераторных перевозках готовой рыбной продукции на экспорт минуя перевалку в портах Владивостока, Южной Кореи и Китая.
«В настоящее время компания ведет деятельность по обслуживанию рыбодобывающих предприятий, в том числе обеспечивает снабжение и бункеровку судов, обработку, хранение, отправку и перевозку грузов. Мы уже приступили к строительству и реконструкции причальных сооружений, холодильных и складских мощностей», - комментирует генеральный директор ООО «Терминал Сероглазка» Владимир ВАЛЬТЕР.
Создание современного морского рефрижераторного терминала в Камчатском крае будет проходить в несколько этапов. Так, резидент создаст холодильный комплекс емкостью 15 тыс. т, построит причал, рефрижераторные площадки и складской комплекс. Завершение работ запланировано на 2027 год.
В планах компании увеличить до 800 тысяч тонн в год объем перевалки контейнерных грузов в порту Петропавловска-Камчатского, стать одним из крупнейших на Дальнем Востоке логистических центров доставки рыбной продукции с суммарным годовым оборотом рефрижераторных грузов свыше 300 тыс. т, а также создать современный крупный морской рефрижераторный терминал в регионе и организовать прямые поставки грузов Северным морским путем в порты стран АТР, Европы, США.
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