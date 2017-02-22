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Четверг| 23 Февраля, 05:25 |
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На Камчатке новый морвокзал откроют летом
Строительство морвокзала было завершено в декабре 2016 года. Новое здание площадью более 8 тысяч кв. м рассчитано на одновременное обслуживание 200 человек. В помещениях пассажирского терминала в 2017 году оборудуют зал ожидания, билетные кассы, камеру хранения, справочное бюро. В одном из блоков впоследствии также будет размещен пункт пропуска через государственную границу РФ.
В полноценную работу морвокзал запустят в комплексе с расположенным рядом 100-метровым причалом, реконструкция которого должна быть завершена к 31 мая. Глубина у причальной стенки достигает 9 м.
Модернизация портовой инфраструктуры на Камчатке позволит увеличить количество заходов пассажирских лайнеров с 15-20 до 60 в год. Стоимость работ составила 532,9 млн рублей. На ремонт причала № 5 из федерального бюджета выделено порядка 80 млн рублей. В настоящее время прорабатывается вопрос о модернизации ряда других причальных сооружений в порту Петропавловска-Камчатского.
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