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"Халактырский пляж" открылся на берегу Тихого океана в пригороде Петропавловска-Камчатского
«Мы давно говорили о необходимости такого туристического объекта, - говорит губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН. - Думаю, визит-центр достаточно быстро станет популярным местом у туристов, где можно будет не только полюбоваться пейзажами, но и получить необходимую информацию о турах по Камчатке, и, конечно же, одним из любимых мест отдыха горожан».
Визит-центр занимает площадь 2,6 га. На его территории оборудованы деревянные настилы для прогулок, вдоль которых установлены лавочки, урны и информационные таблички, стоянка для автотранспорта, возведена купольная конструкция, где расположилось и уже работает кафе, подготовлены футбольная и две волейбольные площадки, установлены временные туалеты (ожидается поставка модульных). В ближайшее время здесь появится вторая купольная конструкция, в которой разместится непосредственно информационный центр.
«Там будут приниматься заявки от туристических компаний и звонки от граждан, будет организована продажа сувенирной продукции, посвященной Халактырскому пляжу, его флоре и фауне. Причем такие сувениры нельзя будет приобрести больше нигде на Камчатке, - рассказал руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Геворк ШХИЯН. - Также в этом центре будут проходить различные выставки».
Обустройство визит-центра «Халактырский пляж» выполнено за счет средств государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы». Планируется, что в дальнейшем подобные туристические объекты появятся и в других местах отдыха жителей и гостей полуострова.
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