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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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25 Сентября 2014, 19:17 | Часовой пояс
На Камчатке создадут новое производство наноматериалов
На Камчатке планируют основать крупное предприятие по производству наноматериалов; регион и "Роснано" намерены вложить в проект 900 млн рублей, сообщил "Интерфакс - Дальний Восток" со ссылкой на данные ОАО "Корпорация развития Камчатского края".
Согласно сообщению, первое предприятие по производству нанодисперсного диоксида кремния на основе гидротермальных растворов должно выпускать 4000 тонн продукции в год на общую сумму до 400 млн рублей. Инициатором инвестиционного проекта выступило местное ООО НПФ «Наносилика».
Продукты этого производства могут найти широкое применение в качестве нанодобавок в резину, строительные, полимерные (включая лакокрасочные) материалы, при получении сорбентов и катализаторов, а также в качестве кормовых добавок и добавок в удобрения.
Партнеры договорились с ОАО «Роснано» об участии в проекте. Предполагаемый объем софинансирования со стороны нанотехнологической компании составит 450 млн рублей.
Теги: Роснано
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