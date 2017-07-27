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Камчатский край: 10 лет вместе
Солнечный день и отличное настроение горожан, а именно Петропавловск-Камчатский стал центром юбилейных торжеств, как бы свидетельствовали: 10 лет, которые регион прожил под общим знаменем Камчатской области и Корякского национального округа, были позитивны для субъекта Федерации.
Хороших перемен много, а планов по развитию Камчатки - еще больше. Для это созданы экономические стимулы - ТОР, режим свободного порта. Целый ряд крупных инвестиционных проектов меняют региональную экономику, делая ее многоотраслевой.
Если вспомнить историю, то референдум, на котором жители Камчатской области и Корякского автономного округа проголосовали за объединение, состоялся 23 октября 2005 года. Итоги голосования были не стопроцентными, и сомневающиеся в пользе создания нового субъекта Федерации были. Так, только 84,99% жителей Камчатской области, принявших участие в голосовании, проголосовали «за». Корякский автономный округ был настроен более решительно: более 89,04% голосов было отдано за объединение. Федеральный конституционный закон определил датой образования Камчатского края 1 июля 2007 года.
Благополучие территории определяется доходами бюджета. И в этом плане десятилетие региона было весьма плодотворным.
Досье «Дальневосточного капитала»: За 10 лет валовой региональный продукт Камчатского края увеличился на четверть (индекс физического объема валового регионального продукта увеличился относительно 2006 года на 24,6%). В том числе рыбная отрасль дала увеличение ВРП на 12%. Стабильно растет объем промышленного производства. За 10 лет индекс промышленного производства увеличился на 13,7%.
- За десятилетний период размер доходов бюджета увеличился в 2,3 раза. Если в 2007 году консолидированный бюджет Камчатской области и КАО насчитывал 30,8 млрд руб. доходов, то за отчетный 2016 год бюджет Камчатского края получил доходов уже 72 млрд руб., - сообщил в интервью газете «Камчатский край» министр экономического развития и торговли Камчатского края Дмитрий КОРОСТЕЛЕВ. - Рост доходов, образованных на территории края (налоговых и неналоговых), составил 2,7 раза.
А если говорить о конкретных изменениях в жизни региона, то о них свидетельствуют такие факты. В первую очередь это совершенно новое качество связи. Знаковым событием здесь был ввод в эксплуатацию волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Сахалин - Магадан - Камчатка. С октября 2016 года жителям Камчатки стал доступным высокоскоростной современный интернет. Все более доступной жителям полуострова становится мобильная связь. Здесь активно развивают свою сеть четыре крупнейших общероссийских оператора. Конечно же, 10-летка отмечена большим дорожным строительством. Появились мосты через реку Камчатку, асфальт продвигается от краевого центра - к центру полуострова и скоро дойдет до Милькова. В канун десятилетия края сдан и начал принимать суда новый морской вокзал.
По существу сформировалась и оказывает серьезное влияние на региональную экономику горнодобывающая отрасль. Налоговые доходы от нее за 10 лет выросли в 150 раз.
- Впереди будет еще не один юбилей, но именно этот имеет для края особое значение. Ведь он показал, что мы отличная команда, которая не боится трудностей и готова сделать все возможное ради благополучия родной земли. Я искренне благодарен всем, кто живет на Камчатке, кто создает здесь семьи и растит детей, кто связывает свое будущее с этим удивительным полуостровом. Все достижения Камчатки - это ваша заслуга! Ваш труд и преданность краю лежат в основе всех позитивных перемен. Жителям единого Камчатского края я желаю крепкого здоровья! Пусть в ваших семьях всегда царят благополучие и понимание. Пусть каждый день приносит вам радость и дарит новые возможности проявить себя и добиться новых успехов во благо Камчатки, - обратился к жителям полуострова на праздничном мероприятии губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН.
В ходе торжеств он вручил государственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма правительства региона людям, внесшим большой личный вклад в социально-экономическое развитие Камчатки. Нагрудный знак и удостоверение Почетного жителя Камчатского края - художнику Виталию ШОХИНУ.
Фото Виктора ГУМЕНЮКА.
Наталья КОМИССАРОВА.
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