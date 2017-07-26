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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 27 Июля, 23:52 |
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Корейским инвесторам на Дальнем Востоке включили зеленый светофор
Знаковой в этом плане была встреча в мае этого года президента России Владимира ПУТИНА и специального посланника президента Республики Корея Сон Ен Гиля, который передал главе российского государства послание от нового лидера своей страны. Со спецпосланником встречался и глава Минвостокразвития Александр ГАЛУШКА. Стороны обсудили план первоочередных шагов по развитию российско-корейского инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке. Корейским инвесторам был передан «портфель» из 28 проектов в области сельского хозяйства и портовой инфраструктуры на общую сумму 7,5 млрд рублей.
Тогда же в мае, на встрече со специальным посланником президента Республики Корея, Александр Галушка анонсировал «День корейского инвестора». А уже в июне это мероприятие прошло в Хабаровске. В нем приняли участие заместитель председателя правительства РФ - полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, дальневосточные губернаторы.
Корейскую сторону представляли руководители таких крупных компаний, как «Хендэ», «ЛС Нетворкс», «Ки-Ти-Ай», «Бусан Порт», «И-Н-К», и других.
«После встречи с Владимиром Путиным в Москве в мае этого года, я доложил нашему президенту о результатах своей поездки. Он отметил, что его взгляды с президентом России совпадают. Надеюсь, что в ближайшее время руководители наших стран уже смогут обсудить детальные предложения», - сказал Сон Ен Гиль.
В ходе «Дня инвестора» отмечено, что LS Networks (одно из подразделений концерна LG) уже реализует несколько проектов на Дальнем Востоке. Так, в Хабаровске на завершающей стадии находится строительство мусороперерабатывающей станции «Южная». Компания занимается поставками и монтажом оборудования. Ввод в эксплуатацию этого объекта намечен на III квартал 2017 года.
LS Networks также активно работает в сфере коммерческой недвижимости и создания туристической инфраструктуры. В планах инвестора строительство гостиниц, а также полей для гольфа.
Юрий Трутнев отметил, что сегодня российские власти уделяют особое внимание развитию туризма. На Дальнем Востоке уже создано немало объектов, привлекательных не только для российских, но и для иностранных туристов. Это игорная зона в Приморье, горнолыжные комплексы в Сахалинской области и Хабаровском крае и многое другое. Губернатор Вячеслав ШПОРТ предложил южнокорейским инвесторам принять участие в развитии горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе.
Во время встречи был презентован совместный проект по созданию рыбопромышленного комплекса на территории Приморского края, который будет включать в себя рыбный порт, логистический центр, а также заводы по производству мяса краба, филе рыбы и рыбной муки. Полученную продукцию планируется поставлять через Пусан в страны АТР, а по Транссибу - в Европу. Проект предполагается реализовывать в пять этапов до 2022 года. Общая стоимость проекта - $133 млн.
«В течение 20 лет я мечтаю о создании рыбопромышленного комплекса. Сегодня у меня появилась возможность реализовать свою мечту в России», - сказал президент «Корея Трейдинг энд Индастриз» Су Иль Тай.
Сегодня товарооборот между регионами Дальнего Востока и Республикой Корея стабильными темпами растет. За 4 месяца 2017 года он вырос на 25% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил почти $2 млрд. Причем растут как экспорт из России в Республику Корея, так и поставки импортной продукции из Кореи в регионы Дальнего Востока.
В преддверии третьего ВЭФ Минвостокразвития России предлагает расширить формат участия бизнес-делегации Республики Корея на этом форуме. Как отметил Александр Галушка, два прошлых года корейская делегация была одной из самых активных и представительных на мероприятии. В ходе третьего Восточного экономического форума планируется провести уже традиционный российско-корейский бизнес-диалог и рассматривается возможность по дополнению этого формата участием глав российской и корейской делегаций.
Фото www.kamgov.ru
Вера КАЛИНИНА.
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