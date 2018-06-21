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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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28 Июля 2014, 20:16 | Часовой пояс
На Камчатке грузопассажирский транспорт переведут на газомоторное топливо
На Камчатке переведут на газомоторное топливо автомобильный транспорт, сельскохозяйственную и другую технику. Соответствующая программа, реализация которой намечена до 2020 года, была разработана краевым правительством совместно ОАО "Газпром промгаз". Об этом сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики Камчатского края.
Согласно документу, ежегодно в крае планируется переводить на газомоторное топливо около 35 транспортных средств. Ожидается, что через 6 лет на полуострове будет насчитываться уже более 300 таких машин. При выполнении этих условий представители газовой компании обязуются обеспечить строительство объектов газозаправочной инфраструктуры на территории региона.
Теги: Газпром
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