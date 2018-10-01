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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 07 Октября, 02:48 |
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На Камчатке растет индекс промышленного производства
Индекс промышленного производства в 2012 году по сравнению с предыдущим годом составил 107,8%, в том числе по видам экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых» - 124,3%, «Обрабатывающие производства» - 98,6%, «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 102,4%.
По сравнению с 2011 годом в крае в 2,1 раза выросло производство руд и концентратов серебряных, в 1,9 раза - концентратов никелевых, на 43,6% - консервов рыбных всех видов, на 35,5% - газа природного и попутного.
В некоторых отраслях пищевой промышленности в минувшем году тоже наблюдался подъем - на 10,3% выросло производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных и продуктов кисломолочных, кроме сметаны и творога, на 7,8% - полуфабрикатов мясных (мясосодержащих) охлажденных, на 5,9% - изделий колбасных.
Но при этом наблюдался спад производства вод газированных - на 16,9%, пива, кроме отходов пивоварения, - на 10,5%, мороженого и десертов замороженных - на 10,2%, кондитерских изделий - на 9,2%, изделий мясных (мясосодержащих) кулинарных - на 8,6%, мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы - на 7,1%.
Также в 2012 году на Камчатке производили меньше комбикормов в 2,3 раза, угля - на 35,3%, конструкций и деталей сборных железобетонных - на 19%, товарного бетона - на 16,1%, белья постельного - на 15%, сообщают в Камчатстате.
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