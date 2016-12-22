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На Камчатке может начать работу "Единый агент РСА"
В совещании приняли участие руководители министерства транспорта Камчатского края, Отделения по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления ЦБ РФ, представители автостраховщиков.
Было отмечено, что с 2013 года у камчатских автовладельцев возникли проблемы с получением полисов страхования автогражданской ответственности. Регион вошел в число высокоубыточных территорий. По оценкам Российского Союза Автостраховщиков (РСА), средняя страховая выплата в Камчатском крае при ДТП составляет более 92 тысяч рублей, тогда как в целом по России показатель не достигает 70 тыс. В Москве средняя страховая выплата составляет 61 тыс. рублей. Ситуация усугубляется проблемой оборота поддельных полисов ОСАГО.
«Убыточность ОСАГО значительно превышает сборы по всем остальным видам страхования. За 9 месяцев текущего года мы собрали 62 млн. рублей страховых взносов. За этот же период исков по ОСАГО было предъявлено на сумму 108 млн. рублей», - сказал руководитель одной из страховых компаний, работающей на территории Камчатского края.
Он подчеркнул, что всего на территории региона работают более 30 страховщиков, имеющих право на выдачу полисов автострахования. Однако реально в данном направлении работают лишь 4 страховщика.
Для решения вопросов доступности ОСАГО летом 2016 года была запущена система «Единого агента РСА». Ее подписали 69 страховых компаний. Система позволяет страховой компании продавать полисы ОСАГО от имени других страховщиков. Участие в многостороннем соглашении является обязательным для всех членов РСА. К компаниям, отказавшимся от участия в соглашении, а такие есть, РСА и Банк России применяют санкции в виде исключения из РСА и ограничения лицензии на ОСАГО. Продажи полисов «Единым агентом РСА» осуществляются уже в 15 регионах.
«Включение Камчатского края в перечень регионов, где работает система «Единый агент РСА» позволил бы решить проблему социальной напряженности, вызванной дефицитом услуг, а также кардинально изменить ситуацию с оборотом поддельных полисов ОСАГО», - сказал в ходе своего выступления министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов.
Для включения региона в систему «Единого агента», необходимо решение Центрального банка Российской Федерации и Правления РСА. В ходе совещания Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края было дано поручение подготовить соответствующие документы для направления их в Банк России.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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