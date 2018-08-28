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23 Апреля 2015, 17:29 | Часовой пояс
Тунгусский водозабор: вода для развития
Председатель правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ в ходе своей рабочей поездки побывал на Тунгусском водозаборе в Хабаровске и вместе с губернатором Хабаровского края Вячеславом ШПОРТОМ принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию второй секции водозаборных сооружений.
Водозабор Тунгусского месторождения подземных вод - один из наиболее значимых инфраструктурных объектов края. Он позволяет переориентировать водоснабжение Хабаровска с реки Амур на подземный источник. С вводом второй секции чистой питьевой водой будет обеспечено 150 тысяч жителей Краснофлотского и Железнодорожного округов краевого центра. На строительство всего комплекса было направлено более 10 млрд рублей. Для завершения работ на третьей, четвертой и пятой секциях требуется более 600 млн рублей.
Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2015 год.
Теги: Тунгусский водозабор
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