|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 30 Мая, 01:29 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Якутии соберутся интеллектуалы
Планируется, что в мероприятиях примут участие более 1,5 тысяч учащихся из разных регионов России и стран мира. Сейчас заявки на участие подали представители 42 стран, сообщается на сайте правительства Якутии.
«Республика готовится сейчас к нашему новому событию. Это международные интеллектуальные игры, которые стартуют в начале июля. Предварительно в них планируют принять участие представители около 42 стран, в том числе делегации из Монголии, Китая, Республики Корея, Филиппин, Ирана, Ирака, ОАЭ, СНГ. Также мы ожидаем много гостей из российских регионов. В мероприятии могут принять участие дети с 10 до 16 лет», - рассказала представитель департамента местного производства, предпринимательства, инфраструктуры и туризма министерства развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия) Ольга УЛАРОВА.
Международные интеллектуальные игры проводятся по инициативе главы Якутии Егора БОРИСОВА. В рамках классической конкурсной программы мероприятия пройдут международные олимпиады по математике, физике, химии и информатике. Состоится международная школьная научная конференция с устными докладами по различным актуальным направлениям исследований школьников.
Пройдут соревнования по робототехнике «Игры роботов», командной разработке программных приложений, разработке и проектированию ЭИ-моделей и ЭИ-печати. Будут оцениваться STEM-проекты по решению актуальных научно-технических задач. Ожидается масштабная внеконкурсная программа, включающая в себя зрелищные мероприятия, популяризирующие науку, технологии.
Среди внеконкурсных мероприятий заявлены международная детская медийная научная школа, выставка научно-исследовательских работ школьников, мастер-классы известных ученых, технологическое шоу. Для участников пройдут публичные лекции известных деятелей науки, культуры, бизнеса и политиков. Пройдут круглые столы по актуальным научно-техническим проблемам и симпозиум по одаренному образованию.
- В Якутии соберутся интеллектуалы
- Где родился, там и пригодился
- Якутия в 2017 году привлекла рекордный объем инвестиций
- Марха под депутатским надзором
- Александр Жирков, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Назрела необходимость в правовом регулировании сохранения вечной мерзлоты
- Якутия "играет" по-крупному
- Инвестиции в объекты ВИЭ превысили 800 млн рублей
- В столице Якутии обсуждали, как жить и развиваться городам
- Миллион цветов для Якутска
- В Якутии распечатают оловоносное месторождение
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.