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24 Октября 2019, 11:15 | Часовой пояс |

В Якутии создадут научно-образовательный центр

Центр развития Арктики и Субарктики "Север" будет создан на основе интеграции Северо-Восточного федерального университета и других научных институтов и организаций высшего образования, научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики

Сообщает пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)

Новый центр обеспечит конкурентоспособность исследований и разработок якутских ученых и подготовку квалифицированных кадров. Как отметили власти Якутии, целью создания научно-образовательного центра является генерация новых научных знаний, имеющих глобальное и макрорегиональное значение, основанных на коэволюции социальных, природных и технических систем, их трансформация в практику образования, человеческого капитала и научно-инновационной деятельности. Экология и климат, промышленное освоение, включая геологию материковой Арктики, инженерные сооружения, транспорт и энергетика - таковы основные направления прикладных исследований нового центра.

Согласно целям нацпроекта «Наука», в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. В рамках нацпроекта в арктическом регионе страны должен быть создан научно-образовательный центр мирового уровня - такое поручение дал Президент страны Владимир Путин. В 2020 году Якутия поборется за это право, с проектом научно-образовательного центра развития Арктики и Субарктики «Север».

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2019 год.
 

 

Теги: Якутия  научно-образовательный центр  Север 


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