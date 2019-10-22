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В Якутии создадут научно-образовательный центр
Сообщает пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Новый центр обеспечит конкурентоспособность исследований и разработок якутских ученых и подготовку квалифицированных кадров. Как отметили власти Якутии, целью создания научно-образовательного центра является генерация новых научных знаний, имеющих глобальное и макрорегиональное значение, основанных на коэволюции социальных, природных и технических систем, их трансформация в практику образования, человеческого капитала и научно-инновационной деятельности. Экология и климат, промышленное освоение, включая геологию материковой Арктики, инженерные сооружения, транспорт и энергетика - таковы основные направления прикладных исследований нового центра.
Согласно целям нацпроекта «Наука», в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. В рамках нацпроекта в арктическом регионе страны должен быть создан научно-образовательный центр мирового уровня - такое поручение дал Президент страны Владимир Путин. В 2020 году Якутия поборется за это право, с проектом научно-образовательного центра развития Арктики и Субарктики «Север».
Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2019 год.
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