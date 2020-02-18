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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 28 Февраля, 16:54 |
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Корпорация развития Дальнего Востока станет управляющей компанией ТОР в Арктике
Минвостокразвития России планирует наделить Корпорацию развития Дальнего Востока, которая выполняет функции управляющей компании в дальневосточных территориях опережающего развития и свободном порту Владивосток, полномочиями по работе в Арктической зоне России, где планируется создать ТОР «Столица Арктики», сообщается на сайте ведомства.
Соответствующий документ, подготовленный Минвостокразвития и вносящий поправки в постановление правительства Российской Федерации от 30 апреля 2015 года № 432 «Об управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и свободным портом Владивосток», размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке к документу уточняется, что в соответствии с указом президента РФ от 26 февраля 2019 года на Минвостокразвития России возложены дополнительно функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития Арктической зоны России. И министерство разрабатывает проекты нормативных правовых актов для поэтапного наделения полномочиями по развитию Арктической зоны страны вверенных институтов развития.
«Предлагается наделить акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока» полномочиями управляющей компании в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» в отношении территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых в Арктической зоне Российской Федерации», — отмечается в пояснительной записке.
Планируется, что ТОР «Столица Арктики» будет расположена на территориях города Мурманска и Кольского и Печенгского районов Мурманской области. Там заявлено пять якорных инвесторов. Реализация только их проектов, по предварительным расчетам, даст возможность создать не менее 1813 рабочих мест и привлечь более 139,1 миллиардов рублей частных инвестиций.
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