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Запущено Ленское нефтеконденсатное месторождение
В честь знаменательного события в Ленском районе прошло торжественное мероприятие с участием главы Республики Саха (Якутия) Айсена НИКОЛАЕВА, генерального директора ПАО «Сургутнефтегаз» Владимира БОГДАНОВА, работников всех структурных подразделений нефтегазодобывающего управления «Талаканнефть» ПАО «Сургутнефтегаз».
Как отметил глава республики Айсен НИКОЛАЕВ, буквально за последние 15 лет Якутия стала нефтяным регионом. «В прошлом году был установлен очередной исторический рекорд - на территории республики было добыто свыше 12 млн тонн нефти, из них свыше 9 млн тонн приходится на ПАО «Сургутнефтегаз». И, конечно же, ввод Ленского нефтегазоконденсатного месторождения, которое будет выдавать до 2 млн тонн нефти в год, поможет сделать серьезный скачок как для компании «Сургутнефтегаз», так и для нефтедобывающей промышленности нашей республики. Сегодня нефтяная отрасль твердо вышла на второе место по объему налоговых отчислений в консолидированный бюджет республики, а по показателям валового регионального продукта она уже занимает лидирующую позицию, которую ранее занимала алмазодобывающая промышленность», - подчеркнул он.
Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2019 год.
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