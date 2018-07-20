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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 21 Июля, 04:01 |
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Нерюнгри приглашает на бизнес-форум
В основу проведения и задач форума положены направления развития федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период реализации 2014-2025 годы», а также «Инвестиционная стратегия развития Республики Саха (Якутия) на период до 2016 года и основные направления развития до 2030 года».
Цель форума - разработка стратегии и условий формирования благоприятного делового климата, развитие бизнес-инициатив и создание инвестиционной инфраструктуры региона с привлечением целевых инвестиций через российские инвестиционные фонды развития, а также иностранные финансовые компании.
В работе первого бизнес-форума примут участие представители органов федеральной и региональной власти, Министерство экономического развития РФ, Министерство энергетики РФ, правительства Республики Саха (Якутия), министерство финансов и министерство по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия), Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия), Нерюнгринского муниципального района Республики Саха (Якутия), торгово-промышленных палат Дальнего Востока, институтов развития и государственных корпораций, бизнес-сообщества, ведущие российские и зарубежные эксперты.
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