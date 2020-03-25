|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 04 Июля, 13:31 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Республика Корея готовится к международной выставке
VIII Международная выставка торговли и инвестиций GTI
➢ октябрь 2020 г.
➢ в онлайн и оффлайн форматах
● Первая “Международная выставка торговли и инвестиций GTI – Расширенная Туманганская инициатива” была проведена в 2013 году.
● В этом году “VIII Международная выставка торговли и инвестиций GTI” пройдет с 15.10.2020 (чт) по 18.10.2020 (вс) в течение 4-х дней. Место проведения, как и в 2019 году - г. Вонджу.
Основная информация о мероприятии:
● Период проведения: 15.10.2020 (чт) ~ 18.10.2020 (вос), 4 дня.
* 14.10.2020 планируется вечернее представление в честь открытия выставки.
● Место проведения: г. Вонджу (провинция Канвон, Республика Корея) стадион
Тэнсинг (ранее Тату).
● Стенды с участниками: 700 шт. (550 - предприятия, 150 - ночной рынок и международный фуд-корт).
Ввиду готовности к вероятной неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с COVID-19, из-за которой иностранным гостям и байерам будет сложно посетить выставку, планируется проведение мероприятие как в оффлайн, так и в онлайн режиме.
① Продвижение “Выставочной платформы в формате онлайн”, созданной для независимости участников от пространства и времени. На платформе будет размещена информация об участвующих компаниях, их товарах, ссылки на онлайн-магазины, будут проводиться различные акции.
② Переговоры с иностранными байерами 1:1 будут проходить на онлайн-платформе.
Возможность заключения контрактов на поставку также будет предоставлена через онлайн-систему.
③ На онлайн-платформе также будут организованы продажа различной продукции, включая косметику, и ее реклама с помощью известных блоггеров.
● Оффлайн выставка будет сконцентрирована на продвижении и реализации товаров компаний-участниц. Поэтому для увеличения продаж будут организованы различные развлекательные мероприятия, фуд-корт, рекламные акции, раздача ценных подарков и другие предложения для гостей выставки.
● Руководство провинции Канвон нацелено провести Выставку, которая окажет помощь компаниям по восстановлению после COVID-19. Провинция готовит фестиваль экономики и корейской культуры, который еще больше укрепит взаимодействие и взаимопонимание между странами-участницами Расширенной Туманганской инициативы и другими странами Северо-Восточной Азии.
● В то время как набор южнокорейских компаний-участниц уже завершен, набор компаний-участниц других стран Расширенной Туманганской инициативы будет продолжаться до конца августа.
- Республика Корея готовится к международной выставке
- Паоло Вентурини пробежал марафон в одной из самых холодных точек планеты
- Японские власти согласились обсудить вопрос о переименовании Японского моря
- Жители Приморья могут выиграть призы от Национальной организации туризма Кореи
- Из Сеула до места проведения Зимних Олимпийских игр-2018 можно добраться без проблем
- Делегация деловых кругов Сингапура прилетит на ВЭФ-2017 во Владивосток
- Всемирный Конгресс Международного Союза Архитекторов в Сеуле раскроет "Душу города"
- На Японские острова идет супертайфун Noru
- Российские и китайские заповедники бассейна Амура провели в Китае "Неделю птиц"
- В Хэйхэ открылась Международная торгово-экономическая ярмарка
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.