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08 Апреля 2020, 17:20 | Регион сегодня |

Авария в Китае создает угрозу загрязнения Амура

Загрязнение на Сунгари может "аукнуться" на юге Дальнего Востока России

Всемирный фонд дикой природы (WWF) обеспокоен ситуацией с загрязнением бассейна реки Сунгари — крупного притока трансграничного Амура — из-за аварийного сброса отходов производства молибденового рудника в провинции Хэйлунцзян, КНР.

По информации китайского государственного информационного агентства Синьхуа, 28 марта произошло переполнение хвостохранилища рудника по добыче молибдена. Этот крупнейший в провинции Хэйлунцзян рудник принадлежит компании Yichun Luming Mining Co., Ltd. Авария привела к попаданию более 2,5 миллионов кубометров загрязненных вод в реку Ицзими. Среди загрязняющих веществ отмечены молибден, нефтепродукты и химические вещества, применяемые в процессе добычи молибдена.

К утру 5 апреля, несмотря на предпринятые китайскими властями усилия, фронт загрязнения, преодолев более 200 километров течения реки Ицзими, достигло реки Хулань. Эта река является притоком Сунгари, которая впадает в Амур. Таким образом, авария создает угрозу загрязнения и самого Амура. Российские органы государственной власти, ответственные за контроль состояния окружающей среды, информированы о случившейся аварии и отслеживают ситуацию с распространением загрязнения.

Это не первый случай, когда аварийные ситуации на китайских предприятиях, расположенных на Сунгари, приводят к загрязнению Амура. В ноябре 2005 года авария на химическом заводе в городе Гирин привела к обширному загрязнению Амур ниже впадения Сунгари. Отмечен ряд других инцидентов меньшего масштаба, внесших вклад в повышение загрязнения Амура.

«Прорывы сооружений, хранящих отходы промышленных производств, — значимый фактор негативного влияния на окружающую среду как в России, так и по всему миру. Причины и последствия таких аварий требуют тщательного анализа для выработки предложений и решений. Их применение позволит сократить риски возникновения подобных аварийных ситуаций», — комментирует руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников.

В бассейне Амура, как считает WWF России, важно максимально эффективно использовать существующие механизмы российско-китайского сотрудничества, в частности Совместной координационной комиссии и Совместной рабочей группы экспертов по вопросам совместного мониторинга качества вод трансграничных водных объектов. В ноябре 2019 года согласован План совместного российско-китайского мониторинга качества вод трансграничных водных объектов, утверждена Программа мероприятий по осуществлению совместного российско-китайского мониторинга качества вод трансграничных водных объектов в 2020 году.

«В 2019 году, по техническим причинам российская сторона не выполнила этапы совместного мониторинга. Хочется верить, что в 2020 году программа мониторинга будет проведена в полном объеме. Необходимо дальнейшее усиление работ по мониторингу загрязнения трансграничных вод Амура, как с целью изучения общей динамики загрязнений, так и для выявления ситуаций с аварийными залповыми сбросами загрязняющих веществ», — комментирует директор Амурского филиала WWF России, кандидат химических наук Петр Осипов .

Любое загрязнение, как отмечает Петр Осипов, опасно для биоты реки. В случае размытия хвостохранилица, идет загрязнение взвешенными веществами, нефтепродуктами, другими соединениями, используемыми при обогащении руды и извлечении молибдена. Чем ниже по течению, тем больше загрязнение разбавляется, и становится менее опасным. Оценить опасность можно, только зная концентрацию загрязняющих веществ.

Бассейн Амура. Фото Олег Кабалик, WWF России

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Амур  Сунгари  экология  Китай  авария  wwf России 


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