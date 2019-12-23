Получатели "дальневосточного гектара" подают заявления на ипотеку под 2 процента

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 11 Февраля, 21:34 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63.95 р.
1 EUR 69.77 р.
100 JPY 58.18 р.
10 CNY 91.65 р.
Тема номера
Дальневосточные порты: Инвестиционный тренд
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2019

Регион сегодня
11.02 |
В Комсомольске-на-Амуре больше не будет трамваев
11.02 |
Во Владивосток прилетает герой голливудского блокбастера "Последний самурай"
11.02 |
В Якутске открыли новую гостиницу в аутентичном стиле
11.02 |
В Якутии природный парк "Ленские столбы" отмечает юбилей
11.02 |
В Якутии идет подготовка к "Ысыаху Олонхо – 2020"
статьи раздела
Компании
23 Декабря 2019, 10:00
Крабы зацепились за стапель В России начинается долгожданное обновление рыбопромыслового флота
статьи раздела
Регион сегодня
20 Декабря 2019, 19:16
"Манипулировать социальной значимостью портов не позволим" Порты – ключевой элемент логистики Дальнего Востока, пожалуй, самый резонансный с точки зрения экологии и экономики субъектов макрорегиона
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 18:54
Мостовые извилины Череда завершенных строительством судьбоносных для Дальнего Востока мостов и обещание Президента России дали четкий сигнал: власти осознали проблему и реализация двух долгожданных проектов для региона - мостов через Лену и на Сахалин - дело решенное
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 18:50
Четыре года "Звезде": как приморское предприятие стало новым центром российского судостроения Судостроительный комплекс "Звезда" (ССК "Звезда") в Большом Камне, без преувеличения, на сегодняшний день является самым передовым промышленным проектом на Дальнем Востоке
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 18:40
Хвост отвилял собакой ТОП-10 событий в политике Дальнего Востока в 2019 году
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
11 Февраля 2020, 09:15 | Регион сегодня |

Получатели "дальневосточного гектара" подают заявления на ипотеку под 2 процента

Ипотека с господдержкой позволяет получателям "дальневосточного гектара" привлечь средства на доступных условиях и построить дом по собственному проекту

Заявку на «дальневосточную ипотеку» для строительства жилья можно подать в четыре банка: Банк ДОМ.РФ, Сбербанк, Дальневосточный банк и Алмазэргиэнбанк. В течение второго квартала 2020 года свои ипотечные продукты представят еще 6 банков, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Мы видим потенциал этого предложения: по статистике более половины земельных участков, выданных по программе «Дальневосточный гектар», имеют вид разрешенного использования, предполагающий строительство жилья», – прокомментировал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Сергей Ховрат.

Ключевые условия «Дальневосточной ипотеки» для желающих построить дом на земле сохраняются: ставка – 2% годовых, максимальная сумма кредита – 6 млн рублей. Срок кредитования – до 20 лет. Кредит на строительство дома предоставляется под залог имеющейся недвижимости.

По мнению Михаила Утробина, участника программы «Дальневосточный гектар» из Хабаровска, ипотека под 2% процента – это очень прогрессивный шаг со стороны государства в направлении поддержки молодых семей и участников программы «Дальневосточный гектар». Михаил на полученной земле успешно развивает молочную ферму.

«Я заявку на “дальневосточную ипотеку” уже подал. Строю дом рядом с фермой. Так я сумею повысить контроль над процессом производства, больше уделять времени работе, сэкономить на логистике, снизить себестоимость продукции и повысить маржинальность проекта, – поделился Михаил. – Очень важно, чтобы как можно более широкий круг «гектарщиков» попал под условия программы, чтобы она на самом деле была доступной. Ведь, если хотя бы 10% от всех получивших землю смогут воспользоваться этой возможностью, это очень оживит процесс освоения дальневосточной земли и решение жилищного вопроса».

«Отличие ипотеки 2% для участников программы «Дальневосточный гектар» – отсутствие требований по возрасту, семейному положению и наличию детей. При этом, если участник программы «Дальневосточный гектар» состоит в браке, предусмотрено привлечение супруги в качестве созаемщика», – комментирует Данила Литвинов, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ.

По словам Данилы Литвинова, одним из условий получения льготной ипотеки для получателей «гектара» является назначение земельного участка, предусматривающее индивидуальное жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства. Кредитные средства можно использовать на строительство жилого дома только на предоставленном в рамках программы участке.

По условиям предоставления ипотеки под 2%, строительство дома должно осуществляться по договору подряда с юридическим лицом, далее по истечении 3 лет с даты получения кредита заемщику необходимо предоставить документы, подтверждающие целевое использование кредита – документы о собственности на жилой дом. Банк финансирует 80% суммы договора подряда, остальные 20% заемщик оплачивает за счет собственных средств или средств субсидии при ее наличии.

По состоянию на 9 февраля в Банк ДОМ.РФ от участников программы «Дальневосточный гектар» поступило 13 обращений из Приморского, Камчатского, Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия) и Сахалинской области. На данный момент банком одобрены 3 заявки в Приморском, Камчатском и Хабаровском краях.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: дальневосточная ипотека  дальневосточный гектар 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 19:08
Остановлена работа угольного терминала, засыпающего Находку пылью Деятельность компании "Порт Восточные ворота - Приморский завод" приостановлена по иску Находкинского транспортного прокурора
статьи раздела
Loading...
RedTram
Компании
20 Декабря 2019, 13:30
"Акцент" вносит свой вклад в будущее региона Успешная IT-компания из Приморья уверенно занимает лидирующие позиции как на рынке цифровых технологий, так и в российских рейтингах
статьи раздела
Компании
20 Декабря 2019, 11:00
Возить воду будем айсбергами Россия занимает одну из лидирующих позиций в мире по низкой стоимости и широкой доступности Интернета, сотовой связи и по числу пользователей услуг "электронного правительства"
статьи раздела
Регион сегодня
19 Декабря 2019, 17:11
С 1 января начнется прием фото на конкурс "Посмотри на Владивосток" По итогам конкурса будет выбрано 160 фотографий – столько лет исполнится столице Приморья в 2020 году
статьи раздела
Проект ДК
22 Октября 2019, 14:45
Курорт для миллионов туристов Интегрированный развлекательный курорт "Приморье" обживают новые инвесторы
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика