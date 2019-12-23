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Получатели "дальневосточного гектара" подают заявления на ипотеку под 2 процента
Заявку на «дальневосточную ипотеку» для строительства жилья можно подать в четыре банка: Банк ДОМ.РФ, Сбербанк, Дальневосточный банк и Алмазэргиэнбанк. В течение второго квартала 2020 года свои ипотечные продукты представят еще 6 банков, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«Мы видим потенциал этого предложения: по статистике более половины земельных участков, выданных по программе «Дальневосточный гектар», имеют вид разрешенного использования, предполагающий строительство жилья», – прокомментировал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Сергей Ховрат.
Ключевые условия «Дальневосточной ипотеки» для желающих построить дом на земле сохраняются: ставка – 2% годовых, максимальная сумма кредита – 6 млн рублей. Срок кредитования – до 20 лет. Кредит на строительство дома предоставляется под залог имеющейся недвижимости.
По мнению Михаила Утробина, участника программы «Дальневосточный гектар» из Хабаровска, ипотека под 2% процента – это очень прогрессивный шаг со стороны государства в направлении поддержки молодых семей и участников программы «Дальневосточный гектар». Михаил на полученной земле успешно развивает молочную ферму.
«Я заявку на “дальневосточную ипотеку” уже подал. Строю дом рядом с фермой. Так я сумею повысить контроль над процессом производства, больше уделять времени работе, сэкономить на логистике, снизить себестоимость продукции и повысить маржинальность проекта, – поделился Михаил. – Очень важно, чтобы как можно более широкий круг «гектарщиков» попал под условия программы, чтобы она на самом деле была доступной. Ведь, если хотя бы 10% от всех получивших землю смогут воспользоваться этой возможностью, это очень оживит процесс освоения дальневосточной земли и решение жилищного вопроса».
«Отличие ипотеки 2% для участников программы «Дальневосточный гектар» – отсутствие требований по возрасту, семейному положению и наличию детей. При этом, если участник программы «Дальневосточный гектар» состоит в браке, предусмотрено привлечение супруги в качестве созаемщика», – комментирует Данила Литвинов, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ.
По словам Данилы Литвинова, одним из условий получения льготной ипотеки для получателей «гектара» является назначение земельного участка, предусматривающее индивидуальное жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства. Кредитные средства можно использовать на строительство жилого дома только на предоставленном в рамках программы участке.
По условиям предоставления ипотеки под 2%, строительство дома должно осуществляться по договору подряда с юридическим лицом, далее по истечении 3 лет с даты получения кредита заемщику необходимо предоставить документы, подтверждающие целевое использование кредита – документы о собственности на жилой дом. Банк финансирует 80% суммы договора подряда, остальные 20% заемщик оплачивает за счет собственных средств или средств субсидии при ее наличии.
По состоянию на 9 февраля в Банк ДОМ.РФ от участников программы «Дальневосточный гектар» поступило 13 обращений из Приморского, Камчатского, Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия) и Сахалинской области. На данный момент банком одобрены 3 заявки в Приморском, Камчатском и Хабаровском краях.
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