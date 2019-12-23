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11 Февраля 2020, 09:30 | Регион сегодня |

Инвентаризацию земель в четырех регионах Дальнего Востока проведут до конца года

Неиспользуемые земельные участки будут сформированы в земельный банк для дальнейшего предоставления инвесторам

​По поручению Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) проводит инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения

До конца 2020 года Агентство планирует закончить работу по учету неиспользуемых земель в четырех регионах округа – в Бурятии, Забайкалье, Еврейской автономной области и в Хабаровском крае.​

«Неиспользуемые земельные участки сельскохозяйственного назначения будут сформированы в земельный банк для дальнейшего предоставления инвесторам под реализацию сельскохозяйственных проектов. Для того, чтобы инвестору было удобно работать все эти земли заносятся в электронную карту», - отметил управляющий директор АНО АПИ Абсамат Джанбориев.

По его словам, уже проведена инвентаризация земель в Приморском крае, Амурской области, идет учет земель еще в 4 регионах: Бурятии, Забайкалье, ЕАО, Хабаровском крае. «По результатам 2019 года эта работа выполнена в Приморском крае, Амурской области, частично - в Забайкальском крае и Еврейской автономной области. В планах на 2020 год - провести и завершить эту работу в Забайкалье, ЕАО, Хабаровском крае и Бурятии. Благодаря интернетизации только в Забайкальском крае «найден» 1 млн га сельскохозяйственных земель, непоставленных на кадастровый учет, а также около 45 тыс. га земель в аренде, но не использующихся по назначению. Работа продолжается, данные будут обновляться. Мы предполагаем, то таких земель гораздо больше. По нашим предварительным оценкам, благодаря этим мерам на Дальнем Востоке можно будет ввести дополнительно до 3 млн га земли», - заметил он.​

Проект «банка сельхозземель» в электронном виде был запущен Агентством совместно с Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока. Поручение об организации работы по инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения на территории Дальнего Востока в целях выявления земельных участков, которые могут быть переданы инвесторам, эффективно реализующим проекты в сфере сельского хозяйства, было дано Президентом РФ Владимиром Путиным во время ВЭФ-2017. Проект создания "банка сельхозземель" был представлен главе государства на полях пятого Восточного экономического форума в сентябре 2019 года. Работа находится под контролем вице-премьера – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. «На Дальнем Востоке государственные ресурсы должны использоваться по назначению и максимально эффективно. Земля должна приносить пользу регионам, пользу людям. А значит не должна зарастать бурьяном, простаивать из-за нерадивости арендаторов. А те инвесторы, которые хотят работать, выращивать сельхозкультуры, запускать производства молока и мяса, должны получать землю», - говорил Юрий Трутнев ранее.

​Для «свободных» земель идет подготовка и утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, формирование межевых планов земельных участков. После этого земельные участки ставятся на государственных кадастровый учет и регистрируется право собственности. Земли могут включаться составы территорий опережающего развития. Это позволит предоставлять инвестору под сельхозпроекты земельные участки без конкурсных процедур в порядке резидентства в ТОР. Контроль за реализацией инвестпроекта в ТОР осуществляет КРДВ.

При выявлении неиспользованных арендованных земель предпринимателю вначале направляется претензия, чтобы он выполнял условия договоров аренды. В случае неисполнения арендных обязательств в течение месяца муниципальное образование обращается в суд с иском о расторжении договора аренды, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

​«Инструмент «банка сельхозземель» был апробирован при работе с несколькими инвесторами. Для них с помощью этого геосервиса отбирались земельные участки», - заметил генеральный директора АНО АПИ Леонид Петухов.

​С помощью «банка сельхозземель» можно посмотреть в конкретном муниципальном районе наличие типов сельскохозяйственных земель в муниципалитете, увидеть, какой они площади, где расположены. В базовой карточке земельных участков дается информация по проведенной инвентаризации, есть фотоматериалы и обзорное видео. «Сервис оперативно обрабатывает заявки инвесторов. Это содействует более быстрому запуску инвестпроектов», - уточнил Леонид Петухов.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: сельское хозяйство 


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