|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 11 Февраля, 21:34 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Инвентаризацию земель в четырех регионах Дальнего Востока проведут до конца года
По поручению Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) проводит инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения
До конца 2020 года Агентство планирует закончить работу по учету неиспользуемых земель в четырех регионах округа – в Бурятии, Забайкалье, Еврейской автономной области и в Хабаровском крае.
«Неиспользуемые земельные участки сельскохозяйственного назначения будут сформированы в земельный банк для дальнейшего предоставления инвесторам под реализацию сельскохозяйственных проектов. Для того, чтобы инвестору было удобно работать все эти земли заносятся в электронную карту», - отметил управляющий директор АНО АПИ Абсамат Джанбориев.
По его словам, уже проведена инвентаризация земель в Приморском крае, Амурской области, идет учет земель еще в 4 регионах: Бурятии, Забайкалье, ЕАО, Хабаровском крае. «По результатам 2019 года эта работа выполнена в Приморском крае, Амурской области, частично - в Забайкальском крае и Еврейской автономной области. В планах на 2020 год - провести и завершить эту работу в Забайкалье, ЕАО, Хабаровском крае и Бурятии. Благодаря интернетизации только в Забайкальском крае «найден» 1 млн га сельскохозяйственных земель, непоставленных на кадастровый учет, а также около 45 тыс. га земель в аренде, но не использующихся по назначению. Работа продолжается, данные будут обновляться. Мы предполагаем, то таких земель гораздо больше. По нашим предварительным оценкам, благодаря этим мерам на Дальнем Востоке можно будет ввести дополнительно до 3 млн га земли», - заметил он.
Проект «банка сельхозземель» в электронном виде был запущен Агентством совместно с Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока. Поручение об организации работы по инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения на территории Дальнего Востока в целях выявления земельных участков, которые могут быть переданы инвесторам, эффективно реализующим проекты в сфере сельского хозяйства, было дано Президентом РФ Владимиром Путиным во время ВЭФ-2017. Проект создания "банка сельхозземель" был представлен главе государства на полях пятого Восточного экономического форума в сентябре 2019 года. Работа находится под контролем вице-премьера – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. «На Дальнем Востоке государственные ресурсы должны использоваться по назначению и максимально эффективно. Земля должна приносить пользу регионам, пользу людям. А значит не должна зарастать бурьяном, простаивать из-за нерадивости арендаторов. А те инвесторы, которые хотят работать, выращивать сельхозкультуры, запускать производства молока и мяса, должны получать землю», - говорил Юрий Трутнев ранее.
Для «свободных» земель идет подготовка и утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, формирование межевых планов земельных участков. После этого земельные участки ставятся на государственных кадастровый учет и регистрируется право собственности. Земли могут включаться составы территорий опережающего развития. Это позволит предоставлять инвестору под сельхозпроекты земельные участки без конкурсных процедур в порядке резидентства в ТОР. Контроль за реализацией инвестпроекта в ТОР осуществляет КРДВ.
При выявлении неиспользованных арендованных земель предпринимателю вначале направляется претензия, чтобы он выполнял условия договоров аренды. В случае неисполнения арендных обязательств в течение месяца муниципальное образование обращается в суд с иском о расторжении договора аренды, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«Инструмент «банка сельхозземель» был апробирован при работе с несколькими инвесторами. Для них с помощью этого геосервиса отбирались земельные участки», - заметил генеральный директора АНО АПИ Леонид Петухов.
С помощью «банка сельхозземель» можно посмотреть в конкретном муниципальном районе наличие типов сельскохозяйственных земель в муниципалитете, увидеть, какой они площади, где расположены. В базовой карточке земельных участков дается информация по проведенной инвентаризации, есть фотоматериалы и обзорное видео. «Сервис оперативно обрабатывает заявки инвесторов. Это содействует более быстрому запуску инвестпроектов», - уточнил Леонид Петухов.
- Приморье попало в список отстающих по двум объектам
- Инвентаризацию земель в четырех регионах Дальнего Востока проведут до конца года
- Получатели "дальневосточного гектара" подают заявления на ипотеку под 2 процента
- Таиландская бизнес-делегация выразила интерес к реализации проектов на Сахалине
- Драгоценности якутского резидента будут выпускаться под брендом "Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток"
- Директор Сохондинского заповедника награжден медалью за сохранение природы истоков Амура
- Режим свободного порта Владивосток поможет Восточной верфи модернизировать производство
- Амурские каюры примут участие в соревнованиях Кубка России по ездовому спорту
- Федеральная сетевая компания инвестировала 5,8 млрд рублей в строительство энергообъектов на Дальнем Востоке
- Приехать в ДФО по электронной визе теперь могут жители 53 стран
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.